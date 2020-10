"Profilaktyka w takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili, została zaniechana i zaniedbana dla wszystkich pozostałych chorych. To może być jeszcze tragiczniejsze niż Covid-19" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Pytany o słowa senatora PiS-u Stanisława Karczewskiego z Porannej rozmowy w RMF FM stwierdził: "Przysłowia są różne. Nie chciałbym przytaczać boleśniejszych przysłów, które dotyczą polityków". Karczewski w rozmowie z Robertem Mazurkiem przywołał przysłowie "Jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora" w kontekście budowania odporności w czasach walki z koronawirusem.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Matyja: Profilaktyka została zaniechana. To może być jeszcze tragiczniejsze niż Covid-19

To przykre, frustrujące, przygnębiające, krzywdzące słowa tak ważnego polityka w naszym kraju. Myślę, że pan Sasin nie miał sprawdzonych informacji - tak prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM słowa wicepremiera Jacka Sasina, który mówił o "braku woli części środowiska lekarskiego" do walki z koronawirusem. Gdyby znał rzeczywistość, gdyby znalazł wolną chwilę, przyjechał do szpitali, gdzie my wszyscy pracujemy - lekarze, pielęgniarki - to wtedy by nie użył takich słów. Już wczoraj zapraszałem pana premiera. Przyjmiemy, przebieżemy. Zobaczy, jak wygląda codzienność naszej pracy. Pracujemy ostatkiem sił - psychicznych i fizycznych - podkreślił Matyja.

W niektórych strefach, jak w tej chwili Małopolska, okolice Warszawy i sama Warszawa, to już jest chyba zawał - tak prof. Andrzej Matyja skomentował w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM sytuację systemu ochrony zdrowia w niektórych regionach, objętych czerwoną strefą.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wskazywał na błędy, które jego zdaniem, doprowadziły do tego, że zaczynamy testować wydolność systemu opieki zdrowotnej. Nie przewidziano takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili. Nie zabezpieczono odpowiedniej ilości łóżek szpitalnych, która jest w tej chwili potrzebna. Zachłysnęliśmy się sukcesem, że nie ma aż tyle zachorowań, że nie jest to aż taka straszna choroba, bo nasi pacjenci jakoś dają radę, my dajemy radę. Nie było scenariusza hiszpańskiego czy włoskiego i to uspokoiło czujność decydentów. Odwołano epidemię - mówił Matyja.

Prof. Matyja potwierdził też, że w szpitalach brakuje lekarzy, a źródła zakażenia personelu pochodzą z zewnątrz. Sytuacja naprawdę jest dramatyczna. Brakuje rąk do pracy. Coraz częściej dochodzi do zakażeń personelu medycznego. Te zakażenia nie są wynikiem naszej działalności lekarskiej. Najczęściej te zachorowania są takie same, jak każdego innego obywatela w kraju. Ponad 30 proc. personelu medycznego, u którego stwierdzono zakażenie, to zakażenie od dzieci, które przyniosły to ze szkoły - mówił szef NRL.

Prof. Matyja potwierdził też, że izby lekarskie nie przekazują wojewodom list lekarzy, którzy mogliby być powołani do pracy. Tego zabrania nam ustawa o RODO. To wojewodowie muszą to robić i wskazywać, mają dostęp do rejestru. Ale nam przekazywać takich informacji nie wolno - mówił prezes NRL.