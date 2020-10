Mamy 4739 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. To kolejny dzień z rekorodowym przyrostem nowych zachorowań. Nie żyją 52 osoby. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Małopolsce. To aż 724 osób, które zakaziły się wirusem SARS-CoV-2. Wczoraj resort zdrowia informował o 4280 nowych przypadkach. Wczoraj ministerstwo poinformowało też o śmierci 76 osób chorych na Covid-19. To nadal najwyższa liczba zgonów od początku pandemii. Od jutra cały kraj objęty zostanie obostrzeniami, które obowiązują w żółtej strefie. Wydarzenia związane z pandemią w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

- Kolejny tragiczny rekord: 4736 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Nie żyją 52 osoby, z czego 6 osób bez chorób współistniejących.

- Najmłodszą ofiarą Covid-19, który nie miał chorób współistniejących był 54-latek.



- Najwiecej zakażeń odnotowano w Małopolsce. To aż 724 przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

- Aktualny bilans pandemii w Polsce to 116 338 zakażeń i 2 919 ofiar śmiertelnych.

- Od 10 października na terytorium całego kraju obowiązywać będą zasady ze stref żółtych. Oznacza to, że zakrywanie ust i nosa od soboty będzie obowiązywało w całym kraju. Więcej o tym, co się zmienia >>>PRZECZYTASZ TUTAJ<<<



- Maksymalnie 75 osób będzie mogło brać udział w imprezach, także rodzinnych. Wszystkie lokale gastronomiczne będą otwarte tylko do godziny 22:00.



- Rząd zaktualizował listę powiatów w strefie czerwonej. Jest ich 38. Całą ich listę >>>ZNAJDZIESZ TUTAJ<<<



- Plan może i jest, ale my go nie znamy - mówią medycy w nowych szpitalach "jednoimiennych" szpitalach. Wojewodowie dopiero będą wydawali decyzje ws. nowych szpitali koordynacyjnych trzeciego poziomu zabezpieczenia i ich nowych zadań. Więcej >>>PRZECZYTASZ TUTAJ<<<



- Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia tylko w czwartek odnotowano 338 779 nowych zakażeń, co jest najwyższym wynikiem od początku epidemii.



10:42 Dzienny raport o koronawirusie

4407 - to łączna liczba pacjentów z Covid-19, leżących w szpitalach. Minionej doby trzeba było uruchomić kolejne 24 respiratory. Obecnie korzysta z nich 320 pacjentów. Prawie 190 tys. osób objętych jest kwarantanną. Ozdrowieńców jest już niemal 78 tys.





10:33 Kolejne dramatyczne dane

10:06 RMF FM nieoficjalnie: Wróci nauka zdalna?

W polskich szkołach powróci edukacja zdalna. Na początek w klasach najstarszych - ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM.



W czwartek to, że w szkołach pojawią się ograniczenia oficjalnie zasygnalizował premier Mateusz Morawiecki.



Jak ustalili reporterzy RMF FM, ograniczenia mają polegać na wprowadzeniu nauki zdalnej, ale w takim zakresie, by było to jak najmniej dotkliwe dla rodziców. Dlatego też najpierw na naukę w trybie online mają zostać wysłani studenci. Następnie nauka zdalna ma zostać wprowadzona w liceach.

09:24 Małopolska: Rekordowy przyrost zachorowań

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie poinformowała o nowym rekodzie zakażeń koronawirusem w Małopolsce. W ciągu ostatniej doby odnotowano ich aż 724.



Jak informuje sanepid, w Małopolsce jest obecnie 3710 aktywnych zakażeń. Wsród zakażonych jest 190 dzieci i 3520 dorosłych. W małopolskich szpitalach jest 509 pacjentów z dodatnim wynikiem badania na Sars-Cov-2. W całym województwie jest 3 201 osób izolowanych z dodatnim wynikiem badania.





09:22 Poznań: Dramatyczna sytuacja w szpitalu

Do późnych godzin nocnych trwało transportowanie pacjentów do poznańskiego szpitala im. Józefa Strusia, dedykowanego leczeniu Covid-19 - ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Mateusz Chłystun.



W placówce, która dodatkowo zmaga się z brakami kadrowymi, wolne łóżka są już na wyczerpaniu. Brakuje też personelu, a łazienki pełnią rolę izolatek.





09:15 Gowin o odpowiedzialności

Nikogo polski rząd nie zostawi bez pomocy - powiedział w piątek wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że bardzo dużo zależy od instytucji państwowych, ale to każdy z nas, wszyscy Polacy jesteśmy odpowiedzialni za to, jaki będzie przebieg epidemii. Dodał, że następny lockdown nie wchodzi w grę.





09:04 Chiny przystępują do globalnej inicjatywy dytrybucji szczepionek

Chiny ogłosiły w piątek przystąpienie do prowadzonej pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia inicjatywy COVAX, która zapowiada sprawiedliwą dystrybucję szczepionek przeciw koronawirusowi. Są jak dotąd największą gospodarką, jaka się na to zdecydowała.



Czynimy ten konkretny krok, by zapewnić sprawiedliwą dystrybucję szczepionek, szczególnie do krajów rozwijających się. Liczymy, że więcej państw, posiadających możliwości, przystąpi do COVAX i będzie go wspierać - oświadczyła rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying.

08:59 Wicerzecznik PiSu o możliwości zamknięcia szkół

Możliwość zamknięcia szkół nie jest w tej chwili rozpatrywana - powiedział w piątek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.



Podkreślił jednak, że wiele zależy od przestrzegania restrykcji w najbliższych tygodniach. Dzisiaj coś może nie być na tapecie, a za cztery dni tak - dodał.





08:28 Posobkiewicz w Porannej rozmowie w RMF FM o 1 listopada

Musimy zobaczyć, co będzie na koniec października - tak Marek Posobkiewicz - lekarz i były Główny Inspektor Sanitarny odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy 1 listopada cmentarze powinny być zamknięte. Jeżeli będzie napór na szpital wzrastał i duża liczba chorych wymagających intensywnej terapii, to wtedy apelowałbym o to, żeby te osoby, które mogą, powstrzymały się od spotkania z ludźmi i wyjazdu bądź wyjścia na cmentarz - dodał.

08:01 Czechy

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało w piątek o kolejnym rekordowym wzroście liczby zakażonych koronawirusem. W czwartek przybyło ich 5394, o kilkadziesiąt więcej niż w środę. Od 1 marca w Czechach zakaziło się ponad 100 tys. osób.

Wzrosła także liczba zgonów. W środę zmarły 42 osoby zainfekowane koronawirusem, w czwartek - 13. Łącznie zanotowano 869 zgonów wskutek zakażenia. Tylko w tym tygodniu zmarło ponad 100 osób. Według danych ministerstwa zdrowia liczba hospitalizowanych rośnie. W szpitalach jest 1741 pacjentów, w tym 360 - w ciężkim stanie.

07:55 Lekarze o szpitalach koordynacyjnych

Plan może i jest, ale my go nie znamy - mówią medycy w nowych szpitalach "jednoimiennych" szpitalach. Wojewodowie dopiero będą wydawali decyzje ws. nowych szpitali koordynacyjnych trzeciego poziomu zabezpieczenia i ich nowych zadań.



07:30 Indie

Dobowy przyrost nowych zakażeń koronawirusem w Indiach wyniósł 70 496 przypadków - poinformowało ministerstwo zdrowia tego państwa. W ciągu 24 godzin wskutek infekcji zmarły 964 osoby. Dynamika zakażeń i zgonów utrzymuje się na wysokim poziomie od środy.



Bilans wszystkich zakażeń koronawirusem od początku epidemii wynosi 6,91 mln, natomiast łączna liczba zgonów sięga 106 490 - podano w komunikacie resortu zdrowia.



Indie przekroczyły próg 100 tys. przypadków śmiertelnych w ubiegłą sobotę, co plasuje ten kraj w pierwsze trójce na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Brazylii.



Od blisko dwóch miesięcy Indie notują największy dobowy przyrost infekcji na świecie.





07:24 Szpitale koordynacyjne

W związku z rosnącą liczbą zachorowań baza łóżek dla pacjentów z Covid-19 zostanie powiększona. Powstanie m.in. 16 szpitali koordynacyjnych - po jednym w każdym województwie.



Na liście 16 szpitali koordynacyjnych znalazły się:



- Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu



- 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku



- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach



- Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach



- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie



- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu



- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi



- Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie



- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku



- Centrum Medyczne w Łańcucie



- 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach



- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu



- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach



- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu



- Szpital w Ostródzie



- Szpital Uniwersytecki w Krakowie.



07:12 Ceny testów

Za prywatne testy na koronawirusa teoretycznie płacimy mniej niż na Zachodzie, ale ceny w prywatnych laboratoriach są dużo wyższe niż badań wykonywanych na zlecenie NFZ. Skąd ta różnica? - pyta "Gazeta Wyborcza".



07:10 Kontrole maseczek

Od soboty cały kraj znajdzie się w strefie żółtej. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej - w sklepie, autobusie, ale także na ulicy - będzie powszechny. Jak powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka, osoba, która np. z przyczyn zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, będzie musiała na wezwanie funkcjonariusza okazać zaświadczenie lekarskie.



Do tej pory wystarczało samo oświadczenie i wiele osób niezasadnie korzystało z tej możliwości, wprowadzając w błąd co do swojego stanu zdrowotnego - podkreślił rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka. Konieczność okazania zaświadczenia kończy niepotrzebne dyskusje podczas kontroli i znacznie ułatwi egzekwowanie przepisów przez policjantów czy funkcjonariuszy straży miejskiej - stwierdził.

Krzysztof Zasada sprawdza jak będą wyglądały kontrole maseczek. Przypadek 1. Karolina Bereza / RMF FM Funkcjonariusze Policji pokazują, jak będą wyglądały kontrole maseczek. Przypadek 2. Karolina Bereza / RMF FM Krzysztof Zasada w rozmowie z policjantami sprawdza jak będą wyglądały kontrole maseczek. Przypadek 3. Karolina Bereza / RMF FM

06:32 Wirusolog o Covid-19

Nie należy się dziwić wzrostem zachorowań na Covid-19, ponieważ od lata eksperci przepowiadali taką sytuację - powiedział PAP wirusolog prof. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego.



Ekspert podkreślił, że jesienią pojawiły się czynniki sprzyjające transmisji wirusa - chodzi o czynniki środowiskowe takie jak temperatura i wilgotność powietrza, a także o ludzkie zwyczaje, w tym więcej czasu spędzanego w pomieszczeniach zamkniętych i zatłoczonych.



Nie należy się dziwić wzrostem zachorowań na Covid-19, ponieważ od lata eksperci przepowiadali taką sytuację. I, szczerze mówiąc, teraz przeraża mnie to zdziwienie - powiedział prof. Pyrć.

06:19 Nowy Jork

Kolejny protest ortodoksyjnych Żydów na nowojorskim Brooklynie przeciw restrykcjom narzuconym z powodu rozszerzenia pandemii. Tłum pobił politycznego reportera pisma "Jewish Insider".



06:17 Testy

Lekarz może zlecić badanie w kierunku wirusa SARS-CoV-2, gdy w jego przekonaniu są ku temu wskazania - zakłada rozporządzenie ministra zdrowia. Pacjent nie musi mieć czterech objawów jednocześnie, takich jak gorączka, duszność, kaszel i utrata węchu lub smaku.



05:30 Chiny

Chiny kontynentalne zgłosiły 21 nowych przypadków Covid-19, o 11 więcej niż dobę wcześniej - poinformowała komisja zdrowia.

Komisja Zdrowia stwierdziła w oświadczeniu, że wszystkie nowe przypadki Covid-19 były infekcjami importowanymi z udziałem podróżnych przybyłych do Chin z zagranicy.

Liczba nowych bezobjawowych przypadków, których Chiny nie klasyfikują jako potwierdzonych przypadków COVID-19, wzrosła do 15 z ośmiu dzień wcześniej.

Całkowita liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 85 521, a liczba ofiar śmiertelnych pozostała na niezmienionym poziomie 4 634.

05:20 Brazylia

Brazylia zarejestrowała w czwartek 27 750 nowych przypadków koronawirusa, łącznie od początku pandemii 5 028 444.



Jak informuje ministerstwo zdrowia podczas ostatniej doby w Brazylii odnotowano 27 750 nowych przypadków koronawirusa, liczba zgonów na Covid-19 wzrosła o 729 do 148 957.



Epidemiolog z uniwersytetu w Rio De Janeiro Roberto Medronho ostrzegł, że liczby te mogłyby być o wiele wyższe, gdyby przeprowadzano więcej testów na Covid-19.



Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w trudno dostępnych rejonach rozległego kraju, takich jak Amazonia, w których pomoc medyczna jest często niedostępna.



Prawicowy prezydent Brazylii Jair Bolsonaro konsekwentnie pomniejsza znaczenie pandemii, mimo, że sam został zakażony i musiał poddać się samoizolacji na dwa tygodnie. Bolsonaro zachęca Brazylijczyków do powrotu do normalnego życia i pracy aby odbudować gospodarkę po największym - jak się ocenia - spadku w historii kraju.



Na półkuli południowej kończy się zima i powracają letnie upały. Tłumy ludzi zapełniają plaże i bary nie przestrzegając środków ostrożności.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.



05:14 Włochy

Osoby przybywające do Włoch z Francji, a także z Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czech i Hiszpanii mają obowiązek poddania się testowi na obecność koronawirusa. Nowa lista uzupełniona o Francję została w czwartek opublikowana we włoskim Dzienniku Ustaw.



We Francji w ostatnich dniach notuje się po 18 tysięcy zakażeń dziennie.



Pod koniec września obowiązek testów władze Włoch wprowadziły wobec przybywających z Paryża, a także Prowansji, Korsyki i kilku innych francuskich regionów.



W środę na włoską listę wpisano Belgię, Holandię, Wielką Brytanię i Czechy.



Od lata pozostaje na niej Hiszpania.