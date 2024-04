To, że przejścia są zamknięte tylko w Podlaskiem, a w Lubelskiem nie, jest nieuczciwe wobec podlaskich przedsiębiorców - stwierdził wicemarszałek Senatu Maciej Żywno (Polska 2050). Zapowiedział, że wystąpi do MSWiA, by ministerstwo rozważyło, czy przywrócić ruch na choćby jednym podlaskim przejściu granicznym z Białorusią.

Zamknięte przejście graniczne z Białorusią w Bobrownikach. / Artur Reszko / PAP To odpowiedź na czwartkową akcję przedsiębiorców zrzeszonych w Porozumieniu "Zjednoczony Wschód", którzy pod białostockimi biurami marszałka Sejmu Szymona Hołowni i senatora Macieja Żywno domagali się otwarcia tych przejść. Argumentowali, że zamknięta granica to coraz trudniejsza sytuacja ich firm. Chcą dalszych rekompensat i programu pomocy. Podlaskie drogowe przejścia graniczne z Białorusią są zamknięte w związku z rozpoczętym w sierpniu 2021 r. kryzysem migracyjnym przy tej granicy. Ruch w Kuźnicy zawieszono bezterminowo 9 listopada 2021 r., w Bobrownikach 10 lutego 2023 r., a jeszcze wcześniej - w marcu 2020 r. - zamknięte zostało przejście w Połowcach. Czynne są tylko przejścia kolejowe. Natomiast cały czas czynne są przejścia w Koroszczynie i Terespolu w Lubelskiem. Wystąpię z wnioskiem formalnym o to, żeby przejście - przynajmniej jedno w województwie podlaskim - otworzyć - powiedział podczas piątkowej konferencji Maciej Żywno. Dodał, że popiera apel przedsiębiorców w tej sprawie, bo firmy mają problemy, a sprawa zamkniętych przejść przeciąga się, ruch odbywa się w Lubelskiem, także przez Litwę, z pominięciem podlaskich przejść. Wicemarszałek wskazał też, że firmom potrzebne są dalsze rekompensaty, aby mogły przetrwać, bo nie wiadomo jak długo obecna sytuacja będzie trwać. Zobacz również: ​Od 1 maja w Białymstoku pilotażowo rusza komunikacja nocna

"Umiera, pomóżcie". Dramatyczna akcja policjantów w Suwałkach

​Wyrok dla przemytnika. W skrytce busa ukrył 40 kg marihuany

​Będzie protest wyborczy ws. głosowania w Korycinie, gdzie wójt wygrał jednym głosem