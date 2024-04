Przed szkołą stoi duże wyzwanie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka pytana o uchwalenie ustawy uznającej język śląski za język regionalny. Wskazała m.in. na to, że trzeba przygotować nauczycieli, którzy będą uczyć w szkołach języka śląskiego.

Barbara Nowacka / Tomasz Gzell / PAP

W piątek Sejm znowelizował ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym uznającą język śląski za język regionalny. Ministra edukacji zapytana została przez dziennikarzy, co to oznacza dla polskiego systemu edukacji.

Nowacka: To jedno z naszych zobowiązań

Bardzo się cieszę, że język śląski został uznany na język regionalny - to jedno z naszych, Koalicji 15 października, zobowiązań - powiedziała Nowacka.

To oznacza, że przed szkołą duże wyzwanie - oceniła. Według niej duże wyzwanie stoi także przed Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, by przygotować nauczycieli języka śląskiego, a także przed organizacjami, by certyfikować osoby, które będą mogły uczyć języka śląskiego.

Nowacka: To bardzo buduje tożsamość

Wyzwanie - jak oceniła - stoi też przed samymi szkołami, bo język śląski "w niedługiej perspektywie" będzie wchodził do szkół, gdzie będzie uczony, tak jak jest uczony język mniejszości narodowej czy język regionalny.

Przypomniała, że status języka regionalnego ma język kaszubski, który jest uczony w szkołach na Kaszubach od lat 90. XX w. To bardzo buduje tożsamość - zaznaczyła Nowacka. To wspiera, ale też bardzo pomaga zrozumieć różnorodność, której nie można nie zauważać, a którą trzeba widzieć i łączyć w naszą wielką, polską wspólnotę - dodała.

Język śląski drugim językiem regionalnym w Polsce

Zgodnie z nowelizacją ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym język śląski ma zostać wpisany do ustawy jako drugi - obok języka kaszubskiego - język regionalny.

Oznacza to m.in. możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego, montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20 proc. mieszkańców, dofinansowanie działalności związanej z zachowaniem języka śląskiego czy wprowadzenie do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dwóch przedstawicieli osób posługujących się językiem śląskim.

Projekt nowelizacji 25 stycznia 2024 r. złożyła grupa posłów KO.

Nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku uchwalona w piątek przez Sejm trafi teraz do Senatu.

Podczas spisu powszechnego w 2021 r. narodowość śląską zadeklarowały 596 224 osoby, w tym 236 588 jako pierwszą, a 187 372 jako jedyną. Używanie języka śląskiego w kontaktach domowych potwierdziło 467 145 osób, a spośród nich 54 957 - jako jedynego.