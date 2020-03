U małp nie ma oznak, by możliwe było ponowne zakażenie się koronawirusem SARS-CoV-2 po przejściu choroby COVID-19 - informują naukowcy z kilku instytutów w Pekinie. Na platformie preprintów bioRxiv.org opublikowali właśnie wyniki badań na czterech makakach w związku z pojawieniem się doniesień o tym, że u niektórych wyzdrowiałych pacjentów koronawirus pojawił się ponownie. Nie było jasne, czy to oznacza, że u ludzi mogło dojść do nawrotu choroby, czy ponownej infekcji. Eksperymenty na zwierzętach, które są jednym z modeli wykorzystywanych w badaniach COVID-19 sugerują, że po przejściu choroby nabywa się odporność. To bardzo istotne z punktu widzenia szans opanowania epidemii i ważne w pracach nad szczepionką.

REKLAMA