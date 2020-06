Polska odnotowała w sobotę rekordowy przyrost nowych zakażeń koronawirusem – to m.in. efekt badań przesiewowych w kopalniach, ale Śląsk to nie jedyne miejsce, gdzie pojawiają się aktywne ogniska. W naszym kraju od początku pandemii patogen wykryto u 26 561 osób, 1 157 zmarło, a 12 641 wyzdrowiało. Na świecie wirusa wykryto u niemal 7 milionów osób - podaje Reuters . Wciąż najwięcej zakażeń jest w USA, gdzie od ponad tygodnia trwają masowe protesty, trudna sytuacja jest w Brazylii.

26 561 osób zakaziło się koronawirusem, 1 157 zmarło, a 12 641 wyzdrowiało - to aktualny stan pandemii w Polsce. Wczoraj odnotowano rekordowy przyrost przyrost nowych przypadków. Było ich 576. Dsisiaj odnotowano o jedno zakażenie mniej.

Na świecie liczba zakażeń przekroczyła 7 milionów - podaje Reurters.

Najbardziej dotkniętym przez pandemię krajem są Stany Zjednoczone.

Szybko rośnie liczba zakażeń w Ameryce Południowej - najtrudniejsza sytuacja jest w Brazylii.

Europejskie kraje luzują obostrzenia i otwierają granice. W niektórych państwach odbywają się koncerty, otwierają się siłownie. Polska jest wśród krajów, w których obowiązuje najmniej obostrzeń.





18:35 Koronawirus w Arabii Saudyjskiej

Już ponad 100 tys. zakażeń koronawirusem potwierdzono dotąd w Arabii Saudyjskiej. W ciągu ostatniej doby wykryto ich 3045, a od początku epidemii na Covid-19 zmarło 712 chorych - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia.



Pierwszą infekcję w kraju zdiagnozowano 2 marca, 16 maja stwierdzono 50 tys. zakażeń, a w niedzielę władze podały informację o 101 914 wykrytych przypadkach.

18:31 Kryzys w Portugalii

Produkt Krajowy Brutto Portugalii spadnie w 2020 roku o 6,9 proc. z powodu kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa i wprowadzonych w związku z nią ograniczeń - poinformował rząd w niedzielę. To największy spadek PKB Portugalii od kilkudziesięciu lat.



18:23 Koronawirus we Włoszech

We Włoszech zmarły ostatniej doby 53 osoby zakażone koronawirusem. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 33 899. Zanotowano 197 nowych zakażeń - poinformowała w niedzielę Obrona Cywilna. Spada liczba zgonów i nowych infekcji.



Według oficjalnych danych obecnie zakażonych koronawirusem jest 35 tysięcy w całym kraju. Liczba ta każdego dnia spada, od soboty zmniejszyła się o ponad 600.



17:40 Nowe zakażenia w Polsce

Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 312 zakażeniach. Chodzi o osoby z województw: łódzkiego (119), śląskiego (108, rodziny górników), mazowieckiego (36), małopolskiego (25), podlaskiego (9), wielkopolskiego (6), dolnośląskiego (4), lubelskiego (2), podkarpackiego (2), pomorskiego (1).



Poinformowano także o kolejnych 2 zgonach. W Tychach zmarł 59-letni mężczyzna, a w Starachowicach 75-letnia kobieta.

17:18 Koronawirus w Wielkiej Brytanii

Po raz pierwszy od 23 marca dobowa liczba zgonów na Covid-19 w Wielkiej Brytanii jest mniejsza od stu. Jak podało w niedzielę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia, w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło 77 osób; w efekcie łączny bilans wzrósł do 40 542.



16:57 Wzrost zachorowań w Bułgarii

Niepokojący wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Bułgarii w ostatnich dwóch dniach. Według danych resortu zdrowia z niedzieli łącznie wykryto ich w tym czasie 84. W kraju od początku epidemii stwierdzono łącznie 2711 przypadków infekcji.



Sześć nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 odnotowano wśród lekarzy, w związku z czym łączna ich liczba wzrosła do 294.

16:42 Zamknięty dworzec w Piasecznie

Z powodu podejrzenia koronawirusa prewencyjnie zamknięto dworzec PKP w podwarszawskim Piasecznie - poinformował w niedzielę urząd gminy Piaseczno.



15:42 Dobre informacje z Włoch

Zero zgonów z powodu zakażenia koronawirusem, zero nowych infekcji - takie dane napłynęły w niedzielę z Wenecji Euganejskiej, a także z Sardynii. Cząstkowy bilans wskazuje na stałą poprawę sytuacji epidemicznej we Włoszech.



15:21 Kolejne przypadki w Działoszynie

Koronawirusa potwierdzono u kolejnych 26 pracowników fabryki mrożonek i lodów w Działoszynie w powiecie pajęczańskim (Łódzkie). W sumie to już 82 osoby z tego zakładu- powiedział PAP starosta pajęczański Zbigniew Gajęcki.



15:14 Koronawirus na Węgrzech

Jedna osoba chora na Covid-19 zmarła w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i stwierdzono 18 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano w niedzielę na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.



14:28 Koronawirus w Indonezji

Trzycyfrowe liczby nowych zakażeń koronawirusem potwierdziły w niedzielę służby medyczne w Indonezji, na Filipinach i w Singapurze. Drastycznie różnią się one od dwucyfrowych danych z Malezji i jednocyfrowych z Tajlandii i Wietnamu.



Indonezja poinformowała w niedzielę o 672 nowych zakażeniach SARS-CoV-2, co zwiększa ich ogólną liczbę w tym największym kraju Azji Południowo-Wschodniej od wybuchu epidemii do 31 186. W Indonezji zmarło też kolejnych 50 pacjentów, co podniosło bilans ofiar śmiertelnych epidemii do 1851. Od jej początku niemal 10,5 tys. chorych wróciło do zdrowia. W sobotę padł dzienny rekord liczby zakażeń: 993 przypadki.

14:07 Wstrzymane przyjęcia w szpitalu w Zawierciu

Wstrzymane przyjęcia na oddział chirurgii w szpitalu powiatowym w Zawierciu. To drugie miejsce w tej placówce, gdzie w ostatnich dniach stwierdzono zakażenie koronawirusem. Wcześniej wstrzymano przyjęcia na oddział wewnętrzny.

Oddział chorób wewnętrznych to 26 przypadków zakażeń. Chodzi o 3 osoby z personelu i 23 pacjentów. Natomiast na chirurgii ogólnej testy wykazały obecność korona wirusa u 3 pacjentów i 4 pracowników. Wiadomo, że na chirurgii czasowo przebywał pacjent, który wcześniej był tez na oddziale chorób wewnętrznych.

13:38 Diagnostyka w kierunku koronawirusa

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 1 mln 56 tys. 396 próbek pobranych od 961 tys. 312 osób - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 18,1 tys. testów - przekazał resort.



Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u 26 tys. 249 osób, z których 1 tys. 155 zmarło.

13:24 Podlaskie

Pandemia koronawirusa przyniosła podlaskim firmom "radykalne" pogorszenie warunków prowadzenia działalności, zamówienia na usługi spadły o ponad 40 proc., ponad jedna trzecia firm deklaruje, że gdyby tzw. 'lockdown' potrwał dłużej niż trzy miesiące, nie przetrwałyby na rynku - oceniła Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.



Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) w Białymstoku, jako regionalna instytucja otoczenia biznesu działająca na rzecz firm, przeanalizowała sytuację przedsiębiorstw na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z kwietnia i maja 2020 r.



"Wpływ wirusa jako poważny lub zagrażający stabilności firmy ocenia 63 proc. sklepów detalicznych, 62 proc. firm usługowych i 53 proc. zakładów przemysłowych. Stosunkowo najlepiej radzą sobie firmy budowlane. Poważne kłopoty ma 29 proc. z nich" - poinformowała PAP PFRR w przesłanym materiale.



Dodano, że jeszcze gorzej było w połowie kwietnia, gdy ponad 70 proc. firm ze wszystkich branż - poza budowlaną - deklarowało, że koronawirus ma na nie wpływ zagrażający ich stabilności.







13:19 Malezja



Ograniczenia w ruchu w Malezji potrwają do 31 sierpnia - zapowiedział w niedzielę premier tego kraju Muhyiddin Yassin. Otwarte zostaną zaś kolejne sektory gospodarki, na której odbudowę po kryzysie związanym z epidemią Covid-19 przeznaczono już równowartość prawie 70 mld USD.



Malezyjski rząd zdecydował się na znaczące złagodzenie, lecz nie zniesienie restrykcji wprowadzonych w połowie marca, by walczyć z pandemią Covid-19. Malezja, która początkowo zamknęła większość sektorów swojej gospodarki, od wielu tygodni stopniowo je odmraża.



Od środy do końca sierpnia ma obowiązywać kolejna faza regulacji, w ramach której ograniczenia w poruszaniu się i aktywności ekonomicznej będą stopniowo znoszone. Jak wskazał premier, to strategia wychodzenia z okresu częściowej blokady.





12:51 Watykan



Papież Franciszek podczas spotkania w niedzielę w Watykanie przestrzegł Włochów przed zbyt wczesnym ogłaszaniem zwycięstwa nad koronawirusem. Uważajcie, nie śpiewajcie jeszcze z okazji zwycięstwa - powiedział, apelując o stosowanie się do zaleceń władz.



Na spotkanie z papieżem na modlitwie Anioł Pański przybyło na plac Świętego Piotra kilkaset osób. Wszyscy zgodnie z zaleceniami stali w maseczkach, w odległości metra od siebie





12:41 Wielka Brytania

Protesty antyrasistowskie, w których wzięły udział tysiące ludzi w Londynie i innych dużych brytyjskich miastach, "niewątpliwie" mogą się przyczynić do wzrostu liczby przypadków Covid-19 - stwierdził brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

Tysiące ludzi wzięło udział w protestach w sobotę, aby wyrazić swój gniew na brutalność policji po zabiciu przez funkcjonariuszy George'a Floyda w Minneapolis, ignorując ograniczenia zabraniające spotkań ponad sześciu osób na zewnątrz.





12:37 Polska

O dwa tygodnie, do 21 czerwca, Grecja przedłużyła nałożoną w marcu kwarantannę w przeludnionych obozach dla migrantów w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jednocześnie Grecy aktywnie przygotowują się do wznowienia ruchu turystycznego, niezbędnego dla ich gospodarki.



21 marca rząd objął kwarantanną obozy dla migrantów na wyspach Morza Egejskiego i na kontynencie. Następnie 23 marca zdecydował o izolacji sanitarnej w całym kraju, która została utrzymana do 4 maja.



Kwarantanna w obozach dla migrantów była już dwukrotnie przedłużana: 10 maja, a następnie 21 maja - do 7 czerwca.





12:20 Polska



279 osób z działoszyńskiej firmy produkującej mrożonki poddano kwarantannie po potwierdzeniu 56 przypadków koronawirusa w zakładzie. Trwają badania. Możliwe są badania przesiewowe w powiecie pajęczańskim - powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.



Ognisko koronawirusa w Działoszynie w powiecie pajęczańskiem, na południu woj. łódzkiego, wykryto pod koniec tygodnia w zakładzie produkcji mrożonek i lodów po tym jak potwierdzono tam 56 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński skierował do Działoszyna punkt wymazowy prowadzony przez 9 Łódzką Brygadę Obrony Terytorialnej.



Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk poinformował w niedzielę, że dotychczas testom poddano blisko 100 osób; w zakładzie produkującym mrożonki w Działoszynie pracuje 546 osób, dlatego przebadanie wszystkich wymaga czasu.







12:04 Polska

Jeśli nastąpi druga fala pandemii, państwo może rozważyć przejmowanie udziałów w średniej wielkości firmach - uważa prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Mariusz Andrzejewski. Dodał, że z czasem spółki mogłyby odkupować państwowe udziały.



Ekonomista wskazał, że dotychczasowe wsparcie, jakiego rząd udzielił przedsiębiorcom z powodu pandemii koronawirusa - w ramach tarczy antykryzysowej - jest bez precedensu w historii polskiej gospodarki. Przyznał jednak, że kwota ta może okazać się niewystarczająca, jeżeli kryzys będzie się przedłużał lub nastąpi jego druga fala pandemii.



Jego zdaniem w takim przypadku, powinny zostać opracowane przepisy umożliwiające przejmowanie przez Skarb Państwa udziałów nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, co zakłada kolejny etap Traczy Finansowej PFR, ale także w średnich firmach np. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaznaczył, że to istotne, ponieważ sektor MŚP ma ok. 50-proc. udział w tworzeniu polskiego PKB.





11:51 Polska

Wczoraj ministerstwo zdrowia poinformowało o 576 nowych zakażeniach koronawirusem. To najwyższa liczba dziennych zachorowań od początku epidemii. Najwięcej zakażeń potwierdzono na Śląsku. Liczba górników chorych na Covid19 przekroczyła 5 tysięcy. Tylko w ciągu jednej doby koronawirusa potwierdzono u 346 pracowników Kopalni Węgla Kamiennego "Zofiówka".



Rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska wyjaśniła, że nagły wzrost zakażeń wynika z tego, że w kopalniach przeprowadzane są badania przesiewowe "na ogromną skalę".

346 nowych zakażeń koronawirusem w "Zofiówce". "Prowadzone są badania przesiewowe na ogromną skalę" X-news





11:43 Polska

W sobotę skontrolowano 77 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 69,5 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w niedzielę rano Straż Graniczna.



Na podstawie rozporządzenia podpisanego przez szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego do wjazdu na terytorium RP są uprawnieni m.in. obywatele UE przejeżdżający przez Polskę do miejsca zamieszkania oraz - w związku ze zbliżającymi się egzaminami - uczniowie pobierający w Polsce naukę.



Wśród uprawnionych do przekraczania granicy znaleźli się zawodowi kierowcy wykonujący międzynarodowy transport, podróżujący tranzytem przez terytorium RP - innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy - w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu go.



Do kraju mogą też wjechać uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce. Jak wyjaśniło MSWiA, potrzeba włączenia ich do katalogu wynika z przyjętego przez MEN harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w okresie od 8 czerwca do 28 sierpnia.



Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej - z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją - została przedłużona do 12 czerwca włącznie.







11:35 Indie

W Indiach w niedzielę zgłoszono 9971 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i jest to kolejny dobowy rekord w sytuacji, gdy w poniedziałek mają zostać ponownie otwarte centra handlowe, hotele i miejsca kultu religijnego po 10 tygodniach blokady w związku z epidemią Covid-19.



Od wybuchu epidemii w Indiach potwierdzono 246 628 przypadków infekcji, w tym 6929 zgonów.



Tym sposobem Indie wyprzedziły Hiszpanię w niechlubnych statystykach dotyczących koronawirusa, stając się piątym krajem na świecie najbardziej dotkniętym pandemią po USA, Brazylii, Rosji i Wielkiej Brytanii.





11:04 Szwajcaria

W Lozannie właściciele jednego z dużych klubów nocnych w Lozannie zdecydowali się przekształcić swój lokal na restauracje. Ma to związek z pandemią koronawirusa. W Szwajcarii wciąż nie mogą działać kluby nocne.









11:03 Polska



Kilkadziesiąt nowych przypadków koronawirusa potwierdzono wśród górników należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Marcel w Radlinie. Od czwartku trwają tam badania przesiewowe załogi. Łącznie od początku epidemii koronawirusem zakaziło się ponad 4,9 tys. górników z trzech spółek węglowych.



Polska Grupa Górnicza to największa spółka węglowa, zatrudniająca ponad 41 tys. pracowników. W ostatnich dniach liczba osób zakażonych koronawirusem w kopalniach PGG była stabilna, natomiast w niedzielę wzrosła do 1575, wobec 1506 raportowanych dobę wcześniej.



Wzrost potwierdzonej liczby zachorowań to przede wszystkim następstwo otrzymania z laboratoriów kolejnej partii wyników badań przesiewowych wykonywanych wśród załogi kopalni Marcel (jedna z czterech części kopalni ROW). Testy potwierdziły obecność wirusa SARS-CoV-2 w kolejnej grupie pracowników. W niedzielę w tym zakładzie chorych było 84 górników, wobec 17 dobę wcześniej.





10:52 Rosja



134 osoby zmarły w Rosji w ciągu minionej doby z powodu zakażenia koronawirusem, wykryto 8984 nowe infekcje i łączna ich liczba wynosi teraz w Rosji 467 673 - poinformował w niedzielę sztab rządowy. Łączna liczba przypadków śmiertelnych sięgnęła 5859.

Wyzdrowiały w ciągu ostatniej doby 5343 osoby, co podnosi bilans wyleczonych od początku pandemii do ponad 22 tysięcy.



W Moskwie wykryto 1956 nowych infekcji. Ponad 85 proc. tych zakażonych to osoby w wieku poniżej 65 lat. 7 proc. nowych zakażeń w stolicy lekarze stwierdzili u dzieci.



Rosja pozostaje na trzecim miejscu wśród krajów świata pod względem wykrytych przypadków koronawirusa, za USA (gdzie jest ich 1,9 mln) i Brazylią (672 tysiące).





10:31 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu minionej doby potwierdzono 485 przypadków zakażenia koronawirusem, 11 chorych zmarło, a 242 wyzdrowiało - podał w niedzielę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans wykrytych infekcji wzrósł do 26 999, zgonów do 788, a wyzdrowień do 12 054.



Liczba potwierdzonych w ostatniej dobie zakażeń jest mniejsza niż w ciągu trzech poprzednich dni, kiedy wykrywano po ponad pół tysiąca infekcji; w czwartek poinformowano o najwyższym dotychczas dobowym bilansie zakażeń - 588.



W ciągu minionej doby najwięcej przypadków zakażenia wykryto w obwodzie lwowskim (68), czerniowieckim (54) i w Kijowie (43). W obwodzie chersońskim nie wykryto ani jednego przypadku zainfekowania, a w obwodach połtawskim i sumskim - po jednym.





10:24 Polska

Jednocześnie resort zdrowia podał informację o śmierci dwóch pacjentów z Covid-19: 75-letniego mężczyzny z Cieszyna i 91-letniej kobiety z Raciborza.







10:11 Polska



Mamy 263 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - przekazało Ministerstwo Zdrowia. Zakazenia dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (217, wszyscy z KWK Zofiówka), podlaskiego (12), opolskiego (8), wielkopolskiego (8), małopolskiego (7), dolnośląskiego (4), lubelskiego (4), lubuskiego (2), zachodniopomorskiego (1).





10:00 Polska

Prognozujemy, że dno koniunktury przypadnie na drugi kwartał, jednak zamiast szybkich wzrostów, będzie powolne wygrzebywanie się. Pierwszy dodatni odczyt PKB przewidujemy na pierwszy kwartał 2021 r. - powiedział ekonomista banku PKO BP Marcin Czaplicki.



Widać już wpływ kryzysu na rynek pracy - powiedział Czaplicki. Powinniśmy widzieć sezonowy spadek stopy bezrobocia, a mamy jej wzrost - dodał.



Według ekonomisty nie widać za to, by stopa bezrobocia miała osiągnąć prognozowane jeszcze w marcu 10 proc.

09:40 Chiny



Sześciu chińskich piłkarzy z reprezentacji U-19 zostało na pół roku zawieszonych za złamanie procedur antywirusowych związanych z pandemią koronawirusa - ujawniła agencja Xinhua.



Ukarani byli na zgrupowaniu w Szanghaju, gdzie przygotowywali się do sezonu. Reprezentacja U-19 ma w tym roku występować w rozgrywkach trzeciej ligi Chin i w ten sposób przygotowywać się do igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 roku.



Zawieszeni zawodnicy w trakcie zgrupowania opuścili hotel, w którym byli zakwaterowani i - jak napisano w oficjalnym komunikacie - poszli napić się alkoholu.







09:14 Polska

Wyzdrowiało już 12 tys. 855 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2 tys. 7 osób, a 82 tys. 759 przebywa w kwarantannie.

W porannym zestawieniu MZ podało, że z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2 tys. 7 osób. Osoby te nie zawsze są nosicielami koronawirusa lub są chore na COVID-19 (to wiadomo dopiero po wykonaniu testu).



MZ poinformowało też, że kwarantanną objętych jest 82 tys. 759 osób, najczęściej to osoby zdrowe, które miały bliski kontakt z zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.



Z kolei nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 20 tys. 79 osób, to osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się ich stan zdrowia, np. jeśli pracowały w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa.

Dotychczas wyzdrowiało 12 tys. 855 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, do soboty było to 12 tys. 641 osób.





09:03 Polska

Stopniowo wracają do funkcjonowania w formie stacjonarnej punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego, które w czasie epidemii działały zdalnie - przekazał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Z oferty 1,5 tys. punktów w kraju korzystać mogą także samozatrudnieni.



Według danych resortu sprawiedliwości, obecnie w całej Polsce działają 1 523 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przy czym w każdym powiecie działają co najmniej dwa takie punkty.



Liczba porad w każdym roku wzrasta: w 2018 r. udzielono 452 584 porady zaś w 2019 r. było ich łącznie 455 055. Liczba beneficjentów także wzrasta: w 2018 r. było ich 385 387 a w 2019 r. aż 437 895 osób. To daje wzrost w roku 2019 aż o 13,62 proc. w stosunku do roku wcześniejszego - przekazało MS.







09:01 Polska

Epidemia koronawirusa znalazła oddźwięk w języku, w którym pewne słowa odżywają, pojawiają się też nowe, np. "koronaferie". Językoznawca prof. Jerzy Bralczyk dostrzega to, ale ma nadzieję, że wiele z nich odejdzie szybko wraz z koronawirusem.



Koronawirus Sars-Cov-2 wywołał w Polsce epidemię i... wpłynął na język. Sprawił, że w pojawiły się nowe określenia; większą popularność zyskały też słowa znane od dawna, jak np. izolacja, testy czy tarcza. Reakcję języka polskiego na pandemię obserwują językoznawcy.



Prof. Jerzy Bralczyk komentuje, że jeżeli w życiu społecznym pojawia się zjawisko, które "wyraźnie się zaznacza i odciska piętno", to wówczas związane z nim słowo dodaje się do różnych innych słów, bardzo często - dla skrótu. "Dawniej było mnóstwo różnych euro-, eko- czy neo-" - przypomina, komentując popularność przedrostka "korona-", obecnego np. w słowie "koronaferie".





08:50 Polska

Według danych GUS stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,8 proc., o 0,4 pkt. proc. więcej niż w marcu. W urzędach pracy było zarejestrowanych 965,8 tys. bezrobotnych, o 56,4 tys. więcej niż w marcu. W maju, według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie wyniosło 6 proc. Liczba bezrobotnych w końcu maja wyniosła 1 mln 11,7 tys. osób i w porównaniu z końca kwietnia wzrosła o ok. 46 tys. osób.











08:47 Polska

Władze Australii zapowiedziały, że być może osoby, które uczestniczą w protestach Black Lives Matter będą musiały izolować się, jeżeli pojawią się przypadki koronawirusa wśród protestujących.







08:26 Francja

Organizatorzy tradycyjnego 24-godzinnego wyścigu motocyklowego w Le Mans zadecydowali, że podczas sierpniowej rywalizacji na torze nie będzie kibiców z powodu trwającej we Francji pandemii koronawirusa. Wyścig co roku oglądało aż 100 tys. fanów.



43. edycja zawodów odbędzie się w ostatni weekend sierpnia - ogłosili wspólnie francuscy organizatorzy oraz Międzynarodowa Federacja Motocyklowa.



Pierwotnie wyścig był planowany na połowę kwietnia, ale wówczas przypadł szczyt pandemii we Francji.





08:22 Japonia

Badania kliniczne potencjalnej szczepionki na Covid-19 mogą potrwać do lipa, co oznacza kolejne niepowodzenie Fujifilm Holdings w wyścigu o znalezienie sposobu na zwalczenie pandemii - podaje Reuters. Jak wskazuje agencja, brakuje pacjentów, którzy chcieliby wziąć udział w testach.





08:20 Anglia

Według nowej analizy, nawet połowa ofiar koronawirusa w Anglii to mieszkańcy domów opieki.







07:40 Świat



Wiele osób porównuje koronawirusa do grypu. Czym się różnią? Sprawdźcie.









07:19 Anglia

Żaden z 1195 przebadanych w czwartek i piątek piłkarzy i członków klubów angielskiej ekstraklasy nie miał pozytywnego wyniku testu na koronawirusa - poinformowały władze rozgrywek. Wstrzymany od marca sezon ma zostać wznowiony 17 czerwca.



To szósta seria badań uczestników rywalizacji o mistrzostwo Anglii, od kiedy kluby wznowiły treningi po przerwie spowodowanej pandemią. W poprzednich pięciu pozytywne wyniki miało łącznie 13 osób.





06:50 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech liczba zakażeń SARS-CoV-2 zwiększyła się o 301 przypadków do 183 979 - podał w niedzielę Instytut Roberta Kocha (RKI). Z powodu Covid-19 zmarły kolejne 22 osoby, zwiększając bilans ofiar śmiertelnych od wybuchu epidemii w RFN do 8668.



Dzień wcześniej berliński Instytut informował o 33 zgonach i 407 infekcjach.







06:45 Brazylia

Liderzy głównych partii politycznych Brazylii wypowiedzieli się w sobotę przeciwko wszczęciu w Kongresie procesu impeachmentu prezydenta Jaira Bolsonaro. Wstrzymuje ich, jak oświadczyli, pandemia koronawirusa, której szczyt jest prognozowany na lipiec.



Dawaj główni przywódcy opozycji parlamentarnej, przewodniczący Izby Deputowanych Rodrigo Maia z partii liberalnych demokratów ( DEM) - druga osoba w państwie, oraz wpływowy lider socjaldemokratów w Kongresie, Felipe Rigoli oficjalnie sprzeciwili się zastosowaniu wobec prezydenta Brazylii procedury impeachmentu w oparciu o zarzut łamania przez Bolsonaro zasad działania demokratycznego państwa prawa.





06:40 Świat

Liczba przypadków koronawirusa na świecie jest bliska 7 milionów- poinformował w raporcie Reuters- około 30 proc. przypada na Stany Zjednoczone, 15 proc. na Amerykę Łacińską. Liczba zgonów na całym świecie z powodu Covid-19 to 400 000.



Na Stany Zjednoczone przypada około jedna czwarta wszystkich ofiar śmiertelnych, ale liczba zgonów w Ameryce Południowej gwałtownie rośnie.



Liczba zgonów związanych z COVID-19 w ciągu ostatnich pięciu miesięcy jest obecnie równa liczbie osób umierających rocznie na malarię, jedną z najbardziej śmiertelnych chorób zakaźnych na świecie.



Pierwsza śmierć z powodu COVID-19 została zgłoszona 10 stycznia w Wuhan w Chinach, do początku kwietnia liczba ofiar śmiertelnych, według oficjalnych raportów rządowych, przekroczyła na świecie 100 000.





06:33 Włochy

W parku, nad morzem, na rowerze i przed bramą zamkniętej szkoły- tak uczniowie we Włoszech po trzech miesiącach zdalnego nauczania w domu żegnają w tych dniach rok szkolny. Klasy umawiają się na spotkania, przy zachowaniu wymaganego dystansu.







06:25 USA

Z powodu koronawirusa zmarło w ciągu minionej doby w USA 749 osób. Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych wynosi 109 791- wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore od początku epidemii do soboty wyleczono w Stanach Zjednoczonych około 500 000 osób.





06:10 Brazylia

W sobotę wieczorem rząd Brazylii poinformował, że podczas ostatniej doby na Covid-19 zmarły 904 osoby i odnotowano 27 075 nowych przypadków zakażeń. Od początku pandemii w Brazylii zmarło 35 930 osób, zaś 672 846 zostało zakażonych.

Podczas ostatniej doby zmarły w Brazylii na koronawirusa 904 osoby, w poprzednich dobach było ich średnio nieco ponad tysiąc.