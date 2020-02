Masumeh Ektebar, sprawująca w Iranie urząd jednego z 12 wiceprezydentów, jest zakażona koronawirusem - poinformowały irańskie media państwowe. To czwarty polityk w tym kraju, u którego badania na obecność wirusa dały wynik pozytywny.

Masumeh Ebtekar / Abedin Taherkenareh / PAP/EPA

Ebtekar jest pierwszą osobą z gabinetu irańskiego prezydenta Hasana Rowhaniego, u której stwierdzono koronawirusa. Wcześniej do pozytywnych wyników przyznali się przewodniczący parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego i spraw zagranicznych Modżtaba Zolnur, poseł Mahmud Sadeghi i wiceminister zdrowia Iradż Harirczi.

Również w czwartek irańska półoficjalna agencja Irna poinformowała, że piątkowe modlitwy w stolicy Iranu, Teheranie, oraz w kilku innych miastach kraju odwołano z powodu epidemii koronawirusa.

Wcześniej minister zdrowia Iranu Kijanusz Dżahanpur zaapelował do władz lokalnych w całym kraju o odwołanie piątkowych modlitw i wszelkich innych zgromadzeń. To efekt informacji o nagłym wzroście liczby ofiar epidemii w tym kraju. Według ostatnich danych resortu zdrowia 26 osób w Iranie zmarło, a liczba osób zainfekowanych wynosiła 245.

Eksperci obawiają się, że Iran zaniża liczbę osób zainfekowanych Covid-19, ponieważ w ostatnich dniach w innych krajach Zatoki Perskiej odnotowano liczne przypadki związane z Islamską Republiką Iranu: zakażone osoby albo odwiedzały wcześniej Iran, jak w Omanie, albo są Irańczykami i przyjechały do innego kraju, jak to miało miejsce w Iraku.

Agencje przypominają, że w środę swoje granice dla zagranicznych pielgrzymów zamknęła Arabia Saudyjska. Tamtejsze MSZ ogłosiło, że turyści na razie nie będą mogli odwiedzić świętych dla muzułmanów miast Mekka i Medyna, do których co roku przybywa ok. 2 mln pielgrzymów z całego świata.