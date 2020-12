Maseczki pomagają ograniczyć zasięg koronawirusa, ale bez utrzymywania społecznego dystansu mogą nie wystarczyć do przeciwdziałania zakażeniu - piszą na łamach czasopisma "Physics of Fluids" naukowcy z New Mexico State University. Ich badania pokazują, że niezależnie od materiału, z którego wykonane są zwykłe, nie medyczne maseczki, osoba zakażona może emitować na odległość do 2 metrów wystarczająco dużo - zawierającego koronawrusy - aerozolu, by zakazić innych. Autorzy pracy podkreślają, że same maseczki dystansu nie zastąpią.

