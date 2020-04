W czasie walki z pandemią koronawirusa dużą popularność w USA zyskał dr Anthony Fauci, specjalista ds. chorób zakaźnych, dyrektor Narodowego Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych. W ostatni weekend naukowiec został nawet zagrany przez Brada Pitta.

Dr Anthony Fauci / KEVIN DIETSCH / POOL / PAP/EPA

Na jednej z ostatnich konferencji prasowych, dziennikarka zapytała doktora Anthony’ego Fauciego, przez kogo chciałby być zagrany w programie kabaretowym Saturday Nights Live. Słyszałam pewnie sugestie. Ben Stiller, Brad Pitt? Który z nich? - zapytała. Fauci się zaśmiał i odpowiedział: Brad Pitt oczywiście.

Jego życzenie spełniło się ostatniej soboty w satyrycznym programie telewizji NBC. Brad Pitt przebrany za doradcę Donalda Trumpa pojawił się na początku programu. Aktor odgrywający wirusologa stwierdził, że w sprawie koronawirusa jest wiele dezinformacji i chciałby wyjaśnić, co na ten temat Donald Trump próbował przekazać.

"To interesująca fraza"

Następnie pojawiły się fragmenty zaskakujących wypowiedzi Donalda Trumpa na temat pandemii, w których prezydent USA stwierdza, że wirus zniknie "jak cud", albo że szczepionka pojawi się szybko.

Relatywnie szybko to interesująca fraza. Relatywnie szybko w świetle historii Ziemi? Jasne, szczepionka będzie wtedy bardzo szybko. Ale gdy mówisz twojemu przyjacielowi, że skończysz coś niedługo, a potem to pojawia się półtora roku później, to twój przyjaciel ma prawo być wkurzony - ironizował Pitt. W odniesieniu do "cudu" zniknięcia, o którym mówił Trump, Fauci - grany przez aktora - powiedział: Cud - brzmi świetnie! Kto nie kocha cudów? Ale cud nie powinien być twoim planem "A" - stwierdził. Następnie dodał, że jeśli za te słowa nie zostanie zwolniony, to dalej będzie przekazywał fakty każdemu, kto będzie chciał go słuchać.

Pod koniec występu Brad Pitt ściągnął perukę i okulary i podziękował prawdziwemu Fauciemu. Dziękuję za twój spokój i twoją klarowność w tym nerwowym czasie. Dziękuję wszystkim pracownikom medycznym, pracownikom pierwszej pomocy i ich rodzinom, za bycie na pierwszej linii frontu - stwierdził.

Fauci doradzał 6 prezydentom

Anthony Fauci jest szefem Narodowego Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych od 1984 roku. Doradzał w przeszłości pięciu innym prezydentom i przez ten czas zyskał szacunek wielu Amerykanów. Przez niektórych zwolenników Trumpa jest on jednak krytykowany, gdyż ci sądzą, że Fauci jako zwolennik Hillary Clinton, chce zdyskredytować republikańskiego prezydenta.

Teraz Fauci doradza Trumpowi w czasie pandemii i informuje o walce z koronawirusem. Od czasu do czasu musi też prostować nieprecyzyjne wypowiedzi prezydenta USA.

Prawie 2,5 tysiąca ofiar koronawirusa w ciągu doby

O 2494 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszego bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łącznie w USA na Covid-19 zmarły 53 511 osoby.

Zgodnie z danymi Uniwersytetu na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta światowych zgonów na Covid-19. W USA zmarło już ponad dwukrotnie więcej osób zakażonych SARS-CoV-2 niż we Włoszech.