"Firma biotechnologiczna Moderna wysłała eksperymentalną szczepionkę przeciw koronawirusowi naukowcom rządowym do testów zaledwie w sześć tygodni po tym, jak rozpoczęła nad nią pracę. Wstępne próby nowej szczepionki mogłyby rozpocząć się w kwietniu" - donosi portal medonet.pl. "Rzeczpospolita" podkreśla natomiast, że epidemia 2019-nCoV zaktywizowała do poszukiwania skutecznego leku wiele firm farmaceutycznych, które przeznaczają na to miliony dolarów.

