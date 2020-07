Setki lotów odwołano w mieście Urumczi, stolicy regionu Sinciang w ChRL, po wykryciu tam pierwszego od blisko pięciu miesięcy zakażenia koronawirusem. Mieszkańcy miasta ruszyli w panice do sklepów obawiając się zamknięcia niektórych osiedli.

Władze 3,5-milionowego Urumczi zamknęły w czwartek wieczorem jedyną linię metra. Zdjęcie ilustracyjne / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Władze 3,5-milionowego Urumczi zamknęły w czwartek wieczorem jedyną linię metra, ograniczyły przyloty i wyloty z miejscowego lotniska. W piątek odwołano ponad 600 rejsów, czyli ponad 80 proc. wszystkich zaplanowanych na ten dzień - wynika z danych firmy Variflight przytaczanych przez agencję Reutera.



W supermarketach dochodziło do przepychanek. "Niektóre osiedla mieszkalne ogłosiły plany ograniczenia swobody wychodzenia" - podał hongkoński dziennik "South China Morning Post", powołując się na informacje z mediów społecznościowych.

Przypadki bez objawów

Koronawirusa wykryto u 24-letniej kobiety. Później infekcję potwierdzono u trojga osób z jej otoczenia, choć nie miały one objawów.



W czwartek w prowincji Zhejiang na wschodzie Chin potwierdzono zakażenie koronawirusem u biznesmena, który przyjechał z Sinciangu. Jego również zaliczono do przypadków bezobjawowych.



Przypadek 24-letniej kobiety to jedyny nowy lokalny przypadek Covid-19 zgłoszony w piątek przez chińskie służby medyczne. Zachorowania potwierdzono również u dziewięciu osób, które powróciły lub przybyły z zagranicy - podała państwowa komisja zdrowia.



Poprzedniej doby zgłoszono także pięć infekcji bezobjawowych, których w Chinach nie zalicza się do "potwierdzonych przypadków" Covid-19. Od początku pandemii w Chinach kontynentalnych odnotowano łącznie 83 622 zachorowań. Oficjalny bilans zgonów nie zmienił się i wynosi 4634 - wynika ze sprawozdania komisji.