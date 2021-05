Andrzej Duda ratyfikował decyzję unijnych przywódców dot. uruchomienia Funduszu Odbudowy, który ma pomóc unijnym gospodarkom uporać się z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Wcześniej polski prezydent podpisał ustawę ratyfikacyjną. W ramach Funduszu Odbudowy Polska może liczyć na 58 miliardów euro.

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości ratyfikacji decyzji unijnych przywódców ws. uruchomienia Funduszu Odbudowy / Rafał Guz / PAP

Andrzej Duda w piątek podpisał ustawę, w której parlament wyraził zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE.

Dzień wcześniej ustawę poparł Senat, a 4 maja uchwalił ją Sejm.

Decyzja unijnych przywódców dot. zwiększenia zasobów własnych to efekt ubiegłorocznego szczytu UE, podczas którego 27 krajów członkowskich zawarło bezprecedensowe porozumienie, by poza standardowym wieloletnim budżetem UE utworzyć specjalny fundusz naprawczy, który wesprze unijne gospodarki nadwerężone kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Do uruchomienia Funduszu Odbudowy konieczna jest jednak ratyfikacja decyzji o nowych zasobach własnych przez wszystkie 27 państw UE.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podkreślał, że złożenie przez niego podpisu zakończyło proces ratyfikacji decyzji unijnych przywódców ws. stworzenia koronafunduszu.

"To bardzo ważny moment dla RP, ale także bardzo ważny moment dla całej Unii Europejskiej, dlatego że dzisiaj poprzez złożenie tego podpisu nastąpiło zakończenie całego procesu ratyfikacji decyzji ws. zasobów własnych, decyzji, która zamyka proces ustalania wieloletnich ram finansowych na lata 2021-27" - mówił prezydent.

Andrzej Duda: Niektórzy porównują Fundusz Odbudowy do Planu Marshalla. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie

Z Funduszu Odbudowy, powiązanego z unijnym budżetem na lata 2021-27, Polska otrzymać ma około 250 mld złotych.

Podstawą do przekazania naszemu krajowi tych środków będzie Krajowy Plan Odbudowy, który 3 maja wysłany został przez rząd Mateusza Morawieckiego do Komisji Europejskiej.

"Wierzę w to głęboko, że po pierwsze w niedługim czasie będziemy mogli te środki uzyskać, po drugie, że wykorzystamy je bardzo dobrze, tak jak do tej pory udawało nam się wykorzystywać środki otrzymywane z funduszy UE na to, żeby realizować rozwój naszego kraju na wszystkich szczeblach terytorialnych" - stwierdził Andrzej Duda.

Jak podkreślił, wierzy, że środki te będą nie tylko remedium, które pozwoli wyjść z kryzysu spowodowanego pandemią, ale przede wszystkim pozwolą Polsce "dokonać skoku rozwojowego", zwłaszcza pod względem infrastrukturalnym.

"Niektórzy porównują ten instrument odbudowy do Planu Marshalla: mam nadzieję, że właśnie tak będzie" - powiedział prezydent i zaznaczył: "Mam nadzieję, że ten plan odbudowy (...) da nam ten niezwykły impuls rozwojowy i pozwoli przeżywać czas wielkiej prosperity gospodarczej, zapewniając oczywiście także wysoki poziom życia w naszych krajach - z mojego punktu widzenia przede wszystkim w Polsce".

