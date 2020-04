Kościół jest w trudnej sytuacji, nie można przenieść sakramentów do wirtualnego świata - mówił papież Franciszek podczas mszy w Domu świętej Marty w Watykanie. Podkreślił, że obecne specjalne kroki podejmowane w związku z koronawirusem są po to, by "wyjść z tunelu".

Pusty kościół we Francji / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Papież Franciszek powiedział, że odprawianie mszy bez wiernych to "niebezpieczeństwo". Tak odniósł się do obecnej sytuacji pandemii, w której także w jego mszach od kilku tygodni nie uczestniczą wierni.

Nie można, jak dodał Franciszek, "przenieść do wirtualnego świata Kościoła, sakramentu, ludu". Obecnie trzeba odprawiać msze na odległość, ale po to, "by wyjść z tunelu, a nie po to, by w nim pozostać" - zaznaczył.

Jak powiedział papież, to co dzieje się teraz, to "Kościół w trudnej sytuacji".

W homilii w kaplicy Domu świętej Marty Franciszek wyraził przekonanie, że transmisji mszy i "duchowej komunii" nie można uznać za normalny sposób przeżywania wiary, bo "tylko wspólnota jest Kościołem". Kościół jest z ludem i z sakramentami - mówił papież.

Zgodnie z czwartkową decyzją rządu Mateusza Morawieckiego, od 20 kwietnia łagodniejsze obostrzenia będą obowiązywały w kościołach w naszym kraju. W jednym momencie w świątyni będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni.

Przykładowo, jeśli świątynia ma powierzchnię 150 metrów kwadratowych, to na mszę będzie mogło wejść 10 osób.

Rząd przedstawił plan znoszenia obostrzeń

W czwartek 16 kwietnia rząd przedstawił plan znoszenia obostrzeń dotyczących walki z koronawirusem. W pierwszym etapie, który się zacznie już 20 kwietnia, największe zmiany będą obowiązywać w handlu i usługach.

W sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych na jedną osobę będą mogli przypadać czterej klienci. W sklepach, których powierzchnia jest większa niż 100 metrów kwadratowych, ważna będzie powierzchnia obiektu. Jedna osoba będzie przypadać na 15 metrów kwadratowych.

Od 20 kwietnia będą też obowiązywały zmiany w życiu społecznym. Przy czym nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zasady dystansu społecznego. Otwarte będą lasy, będziemy tez mogli przemieszczać się rekreacyjnie w lasach. Zmiany nie dotyczą placów zabaw!

Zmiany są również w zasadach poruszania się. Od 20 kwietnia wyłączone z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego są osoby powyżej 13. roku życia.