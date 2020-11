Premier Włoch Giuseppe Conte zapewnił dzieci, że Święty Mikołaj ma specjalne pozwolenie na to, by rozwozić prezenty pod choinkę. Tak odpowiedział na obawy najmłodszych, że z powodu restrykcji w związku z pandemią w tym roku nie dostaną świątecznych podarków.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Włoskie media informują o listach kierowanych przez dzieci do szefa rządu, które pytają go o to, czy pozwoli w tym roku Świętemu Mikołajowi przywieźć prezenty, skoro wprowadzone zostały różne zakazy.

Zapytała go o to pięcioletnia Cristel z Werony i jej rówieśnik Tommaso z miasteczka w Lombardii.



Premier odpowiedział dzieciom w mediach społecznościowych: Święty Mikołaj zapewnił mnie, że już ma międzynarodowe pozwolenie; może podróżować wszędzie i roznosić prezenty wszystkim dzieciom na świecie, bez żadnych ograniczeń.



Odnosząc się do listu małego Tommaso, który pochwalił się, że zawsze nosi maseczkę, Conte napisał, że już powiedział o tym Świętemu Mikołajowi.



Opowiedziałem mu też, że ten rok był we Włoszech bardzo trudny i że wszystkie dzieci są godne podziwu - podkreślił premier.