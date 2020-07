Stanley Johnson – ojciec brytyjskiego premiera Borisa Johnsona – nie dostosował się do pozostającego w mocy rządowego zalecenia, by powstrzymać się od podróży zagranicznych, o ile nie są absolutnie niezbędne. Mężczyzna pochwalił się na Instagramie zdjęciami pokazującymi jego przylot do Aten.

Stanley Johnson, ojciec Borisa Johnsona /NEIL HALL /PAP/EPA

