Maseczki pomogły obniżyć tempo transmisji koronawirusa podczas pierwszej fali pandemii we Włoszech. Piszą o tym na łamach czasopisma "Infectious Diseases" naukowcy z Department of Information Engineering of the University of Padova. Modele matematyczne pokazują, że dystrybucja darmowych maseczek i nakaz ich stosowania obniżyły wiosną 2020 roku liczbę przypadków zachorowań we Włoszech nawet o 30 tysięcy.

REKLAMA