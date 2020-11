"Decyzja o otwarciu, czy zamknięciu ośrodków narciarskich i wyciągów nie należy do kompetencji Komisji Europejskiej. To decyzje krajów członkowskich" – informuje rzecznik Komisji Eric Mamer. Wczoraj kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała, by z powodu pandemii koronawirusa Unia zablokowała infrastrukturę narciarską w czasie ferii zimowych.

