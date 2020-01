Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres jest głęboko zaniepokojony odstąpieniem Korei Północnej od moratorium na przeprowadzanie prób jądrowych i testów międzykontynentalnych rakiet balistycznych – oświadczył w Nowym Jorku jego rzecznik.

Antonio Guterres / CLAUDIO PERI / PAP/EPA

Sekretarz generalny ONZ ma nadzieję, że testy te nie zostaną jednak wznowione - stwierdził w oświadczeniu rzecznik. Dodał, że Antonio Guterres nadal popiera rozmowy, które doprowadzą do pełnej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Dyplomatyczne negocjacje to jedyna droga do trwałego pokoju - podkreślił rzecznik sekretarza generalnego ONZ.

Dlaczego Korea Płn. chce odstąpić od moratorium?

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un powiedział we wtorek, że "Korea Płn. nie widzi żadnego powodu, by stosować się do moratorium na przeprowadzanie prób jądrowych". Powód - brak reakcji Stanów Zjednoczonych na północnokoreańskie apele o wznowienie rozmów, które uwzględniałyby interesy obu stron, a nie tylko Waszyngtonu. Korea Płn. Przyjęła moratorium przed rozmowami z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy KRLD Kim Dzon Una w czerwcu w 2018 r.

Pjongjang nie zamierza też dłużej zachowywać moratorium na testy międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM). Odstąpimy od przyjętych na siebie ograniczeń, ponieważ Stany Zjednoczone nie uznały za stosowne zrezygnować z ćwiczeń wojskowych, jakie przeprowadziły niedawno wraz z armią Korei Płd. - podkreślił Kim Dzong Un.

Zagroził, że "Stany Zjednoczone będą bezradnie cierpieć", jeśli nadal będą stosować swe "gangsterskie metody" i zwlekać z rozpoczęciem dialogu. Nie pozwolimy jednak, by korzyści z prowadzenia rozmów były wyłącznym przywilejem Ameryki - powiedział Kim Dzong Un.