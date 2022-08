Polskie władze nie poinformowały Komisji Europejskiej o skażeniu Odry – ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. "Do chwili obecnej KE nie otrzymała żadnych informacji ani o charakterze skażenia Odry, ani o źródle tego skażenia" - usłyszała nasza reporterka w Komisji Europejskiej.

Śnięte ryby w Odrze w okolicy wsi Cigacice (woj. lubuskie). / Lech Muszyński / PAP

Jak ustaliła Katarzyna Szymańska-Borginon w przypadku awarii przemysłowych potencjalnie powodujących skażenie zastosowanie ma dyrektywa SEVESO-III. Chodzi o przepisy dotyczące transgranicznych skutków zanieczyszczenia spowodowanych przez wypadek.

Akt SEVESO-III ma na celu zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz zapewnienie odpowiedniego przygotowania i reagowania na takie awarie. Dyrektywa ta nakłada przede wszystkim obowiązek przekazywania wszystkich istotnych informacji potencjalnie dotkniętym państwom członkowskim, tak aby mogły one podjąć niezbędne działania. W tym przypadku chodzi o Niemcy. Dyrektywa mówi o obowiązku "niezwłocznego zawiadomienia państwa, na którego terytorium mogą wystąpić skutki takiej katastrofy czy zanieczyszczenia.

Istnieje także obowiązek zgłaszania awarii przemysłowych do Komisji, jednak nie jest to obowiązek informowania w czasie rzeczywistym, kraj może to zrobić z pewnym opóźnieniem.

"Oczekuje się, że władze odpowiedzialne za gospodarkę wodną w kraju, w którym doszło do zanieczyszczenia, jak najszybciej powiadomią o tym swoich odpowiedników w kraju sąsiadującym. Jest to niezbędne, ponieważ woda rzeczna jest często wykorzystywana jako źródło wody pitnej, jest wykorzystywana w rolnictwie lub w przemyśle" - usłyszała dziennikarka RMF FM w KE.

Ramy współpracy nakreśla także dyrektywa wodna. "Szybkie przekazywanie informacji o zdarzeniach jest ważne i powinno stanowić standardową procedurę" - podały źródła w KE.