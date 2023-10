Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że z Izraela do Polski specjalnymi samolotami ewakuowano 661 osób.

515 osób już zostało ewakuowanych, 146 kolejnych osób rozpoczęło lot do Polski, czyli 661 osób jest już poza Izraelem. Akcja jest kontynuowana - powiedział w TVP1 rzecznik rządu. Dodał, że osoby, które się zgłaszają, będą stopniowo ewakuowane do Europy.

Pytany, ile osób czeka na ewakuację, rzecznik stwierdził, że trudno to powiedzieć, gdyż cześć osób korzysta także z rejsowych połączeń. My deklarujemy, że dopóki będzie taka potrzeba, te loty będą realizowane - zaznaczył rzecznik rządu.

W MSZ działa centrum operacyjne, które uruchomiło infolinię, aby przyjmować zgłoszenia i udzielać informacji. Działają dwa numery infolinii: w Polsce + 48 22 523 88 80 oraz w Izraelu + 972 372 53 111. Dostępny jest także adres e-mail: ewakuacja@msz.gov.pl.

USA nie zamierzają angażować swoich żołnierzy w konflikt

Izraelski atak na Strefę Gazy / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Nie mamy zamiaru angażować naszych żołnierzy w konflikt na Bliskim Wschodzie, ale będziemy bronić swoich interesów - powiedział natomiast rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

Rzecznik dodał, że temu właśnie służyło wysłanie grupy bojowej lotniskowców w region wschodniego Morza Śródziemnego. Zaznaczył też, że ruch jest też sygnałem mającym odstraszyć wrogów Izraela, w tym libański Hezbollah, od skorzystania z okazji i ataku na Izrael. Stwierdził również, że Biały Dom nie rozważa na razie zwrócenia się do Kongresu o pozwolenie na ewentualne użycie siły. Powtórzył też wcześniejsze twierdzenia, że USA nie mają dowodów na bezpośrednie zaangażowanie Iranu w przygotowanie sobotnich ataków Hamasu.

Kirby o prawie Izraela do samoobrony

Kirby odmówił odniesienia się do doniesień, że Izrael planuje lądową inwazję Strefy Gazy. Pytany zaś o ofiary cywilne bombardowań Gazy przez Izraela, stwierdził, że choć nikt nie chce widzieć ofiar cywilnych w konflikcie, a oba państwa są przywiązane do zasad prowadzenia wojny, to "Izrael ma prawo do samoobrony".



I to właśnie robią. I robią to w niektórych przypadkach bardzo agresywnie. Biorąc pod uwagę skalę i zasięg przemocy (której doświadczyli), to rozumiemy, skąd to się bierze - powiedział.



Przedstawiciel Białego Domu ocenił, że w chwili obecnej administracja nie potrzebuje zwracać się do Kongresu o dodatkowe środki na pomoc wojskową dla Izraela. Zaznaczył, że nie będzie to miało wpływu na pomoc dla Ukrainy.



Oba kraje są ważne i jesteśmy wystarczająco dużym i żywotnym gospodarczo krajem, by móc wspierać oba - zaznaczył.