Polscy obywatele przebywający w rejonie konfliktu na Bliskim Wschodzie są w tej chwili bezpieczni - powiedział dziennikarce RMF FM Magdalenie Grajnert wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Liban opuściło 16 obywateli Polski.

Izraelski ostrzał Bejrutu / WAEL HAMZEH / PAP/EPA

Na razie nie prowadzimy żadnej akcji ewakuacyjnej, gdyż nie jest ona konieczna. Przeprowadziliśmy akcję humanitarną, polegającą na umożliwieniu opuszczenia Libanu przez grupę 16 obywateli, którzy stracili dach nad głową. Z pozostałymi jesteśmy w stałym kontakcie - mówił w rozmowie z Magdaleną Grajnert Andrzej Szejna.

Wiceszef MSZ zapewnia, że Polska jest gotowa, by w każdej chwili przeprowadzić ewakuację naszych obywateli. W samym tylko Libanie przebywa około pół tysiąca naszych obywateli. Większość z nich nie chce wyjeżdżać.

Apel do polskich obywateli

W rozmowie z PAP wiceminister zaznaczył, że akcja humanitarna to efekt współpracy z sojusznikami, m.in. z Ukrainą. To jest element pomocy humanitarnej, której dokonaliśmy przy współpracy z jednym z krajów sojuszniczych. Nie ma tu działań na własną rękę, tylko działania wspólne, a więc wspólna koordynacja i ubezpieczanie działań - dodał.



Szejna ponowił apel MSZ do polskich obywateli, aby nie udawali się w rejon objęty konfliktem, w szczególności do Izraela, Libanu i Strefy Gazy.

Ostrzał Libanu - tragiczny bilans

Libańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w wyniku izraelskich ataków w Libanie zginęło we wtorek 55 osób, a 156 zostało rannych. Izrael ostrzeliwuje cele w Libanie w ramach operacji przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi.



Izrael od ponad tygodnia intensywnie bombarduje Liban, podkreślając, że uderzenia są wymierzone w pozycje Hezbollahu.

Według szacunków rządu w Bejrucie, w izraelskich atakach zginęło przez ostatnie dwa tygodnie ponad tysiąc osób, a ponad milion Libańczyków musiało z ich powodu opuścić swoje domy. Media informują, że dużą część ofiar stanowią cywile.