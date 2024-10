"Oczywiście, że Hezbollahu nie da się tak pokonać. Jak można zniszczyć Hezbollah uderzeniami rakietowymi, nalotami, czy nawet ograniczoną inwazją na południowy Liban? To zupełnie nierealne" – tak o ostatnich działaniach Izraela mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Maciej Milczanowski, ekspert ds. bezpieczeństwa. W poniedziałek wieczorem Izrael rozpoczął operację lądową w Libanie. Wczoraj wieczorem natomiast Iran, w odpowiedzi na wcześniejsze działania Izraela, wystrzelił ponad 180 rakiet na Izrael.

Wojny tego typu, które toczą się na Bilskim Wschodzie od lat, charakteryzują się tym, że są nieustanne wymiany ciosów. Każda akcja powoduje kontrakcję. Z jednej strony są cele polityczne, militarne, z drugiej strony ambicjonalne - oceniał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Maciej Milczanowski.

Zawsze można uderzyć bardziej symbolicznie, a można bardzie skutecznie - to Izrael jest ostatnio bardzo skuteczny w rozmontowywaniu wpływów irańskich wokół siebie - zauważył gość Tomasza Terlikowskiego. Dodał, że właśnie z tego powodu był atak Iranu.

Wczorajsze wydarzenia, jak zauważył prof. Milczanowski, będą przedstawiane w Iranie jako wielki sukces i zwycięstwo. Tak to wygląda w krajach, w których mamy zorganizowaną propagandę - podkreślił.

Jego zdaniem wojna wciąż wisi na włosku, a równocześnie Iran traci swoje wpływy wokół Izraela.

W Iranie jest dużo wewnętrznej gry, obliczonej na własne społeczeństwo, własne elity rządzące. To nie jest tak, że jedna osoba rządzi, są różne grupy wpływu. Trochę jest tak jak w Rosji, są twardogłowi, którzy pchają do wojny, a rządzący muszą szukać jakiegoś balansu - zauważył prof. Milczanowski.

Nasz gość zaznaczył też, że Izrael nie jest w stanie pokonać Hezbollahu. Oczywiście, że Hezbollahu nie da się tak pokonać. Skoro Hamasu nie udało się pokonać, wchodząc do Strefy Gazy, to jak można zniszczyć Hezbollah uderzeniami rakietowymi, czy nalotami, czy nawet ograniczoną inwazją na południowy Liban? To zupełnie nierealne. Chodzi o osłabienie struktur i powstrzymanie fali ataków - skomentował prof. Milczanowski.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji, wkrótce omówienie całej rozmowy.