Polskie firmy bardzo sprawnie poradziły sobie z zamknięciem rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego rynku - tak mówi Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wskazał, że znaleźliśmy rynki arabskie, afrykańskie i amerykańskie. W których branżach był to największy problem? Ja długo to odcięcie od wschodu potrwa? O to podczas kongresu Impact pytał Krzysztof Berenda.