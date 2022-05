"To jest klasyk. Dla debiutanta to zawsze duże wyzwanie" - tak o zbliżającym się Rajdzie Portugalii mówił RMF FM Miko Marczyk. Kierowca rajdowy był gościem kongresu Impact’22. Michał Gardyas pytał go o przygotowania przed wylotem do Portugalii. Czy dla rajdowca nawierzchnia szutrowa to coś wyjątkowego? Kiedy jest już za późno na rozpoczęcie przygody z rajdami? Ile pieniędzy wystarczy, żeby zbudować samochód, którym będzie można wyjechać na tor za miasto?

​Miko Marczyk przed Rajdem Portugalii: Pokażemy pazur Karolina Bereza/Jakub Rutka / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ​Miko Marczyk przed Rajdem Portugalii: Pokażemy pazur