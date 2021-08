"Po powrocie do Polski, po konferencji prasowej, która odbyła się na lotnisku gdy w końcu usiadłam w hotelu mogłam to wszystko spokojnie przemyśleć"- mówi w rozmowie z RMF FM wioślarka Katarzyna Zillmann, która wspólnie z koleżankami z czwórki podwójnej wywalczyła w Tokio srebrny medal olimpijski. Jak twierdzi, sukces cały czas do niej do końca nie dociera.

REKLAMA