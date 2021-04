Oficjalnie Rosja nie może uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Ale na imprezie pojawią się zawodnicy Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Organizacja zaprezentowała już nawet stroje, jakie będą nosili jej sportowcy. Pokaz wywołał jednak burzę w środowisku międzynarodowym. "Rosyjski strój olimpijski wygląda jak gigantyczna rosyjska flaga" - ocenił w mediach społecznościowych jeden z dziennikarzy.

Do startu igrzysk olimpijskich w Tokio zostały trzy miesiące. W związku z tym coraz więcej państw prezentuje stroje, w których wystąpią ich zawodnicy. Zrobił to także w środę Rosyjski Komitet Olimpijski.

Modelki i modele na specjalnym pokazie zaprezentowali różnorodne stroje. W kreacjach dominowały jednak trzy kolory: biały, niebieski i czerwony, które znajdują się również na rosyjskiej fladze. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ze względu na afery dopingowe, Rosja została ukarana zakazem używania m.in. na igrzyskach w Tokio symboli narodowych, czyli np. flagi i hymnu narodowego.

Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio oficjalnie nie pojawi się zatem drużyna reprezentantów Rosji, a ROC (Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego).



Naprawdę nie musisz mieć silnej wyobraźni. Na tych strojach, które widzieliście, widać naszą flagę narodową, naprawdę - przyznał prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Stanisław Pozdniakow, cytowany przez USA Today.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski komentuje

Associated Press zwróciła się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie rosyjskich strojów startowych. Organizacja oceniła, że są one zgodne z wytycznymi i będą dozwolone.



"Projekty strojów ROC na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 są zgodne z ustalonymi i opublikowanymi wytycznymi wdrożeniowymi. Zostały one zatwierdzone na tej podstawie" - czytamy w oświadczeniu MKOl przesłanym AP.

Rosyjski Komitet Olimpijski tłumaczył z kolei, że logo na kostiumach sportowców należy do ROC, a nie jest godłem narodowym Rosji.

Świat oburzony

Prezentacja strojów ROC wywołała wiele komentarzy za granicą.



"Spójrzcie, rosyjski strój olimpijski wygląda jak gigantyczna rosyjska flaga. To jest tak naprawdę rosyjska flaga, która rzekomo została zakazana na igrzyskach olimpijskich w 2020 roku" - napisał na Twitterze dziennikarz "New York Times" Tariq Panja.



To nie pierwszy raz, kiedy rosyjscy sportowcy zostali objęci ograniczeniami co do strojów i symboli. Podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 2018 roku w Pjongczangu drużyna występowało jako "Olimpijczycy z Rosji". Wówczas w regulaminie imprezy widniała informacja, że na stronach nie mogą występować nie więcej niż dwa z trzech kolorów występujących na rosyjskiej fladze.