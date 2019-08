"Dla przeciętnego krakowiaka podanie informacji, że wdychamy 10 nanogramów benzopirenów rocznie, nic nie znaczy. Ale można to przeliczyć na paczki papierosów i wychodzi na to, że palimy 7 papierosów dziennie, tylko wdychając powietrze" - mówi Dominik Czernia, jeden z twórców OMNI Calculatory. Grupę innowacyjnych zapaleńców, tworzących specjalne kalkulatory, będzie można spotkać pierwszego dnia Kraków International Green Film Festiwal. Początek imprezy 18 sierpnia.

Ile zużywamy plastiku? Ile możemy zaoszczędzić pijąc wodę z kranu? Ile śladu węglowego wytwarzamy?

Krakowski start-up OMNI Calculator udowadnia, że obliczyć można niemal wszystko. Grupa stworzyła wiele takich kalkulatorów. W tym pakiecie znajdują się też tak zwane ekokalkulatory, które pozwalają nam obliczyć co jest korzystniejsze dla naszego życia, zdrowia i przede wszystkim planety, czyli naszej przyszłości.

Tworzymy całą masę kalkulatorów po to, żeby pomóc ludziom podejmować lepsze decyzje. Takie oparte o liczby, twarde dane, a nie emocje czy intuicje - komentuje Mateusz Mucha, współtwórca projektu.



Warto, abyśmy uświadomili sobie, jak ważna dla naszego środowiska, jest część naszych drobnych "przyzwyczajeń", na które codziennie nawet nie zwracamy uwagi, a mają one wymiar globalny.



Plastikowe śmieci lądują w oceanach

Jak ludzie kupują jakieś drobne elementy takie jak sztućce plastikowe i worki foliowe, to wydaje im się, że to tak naprawdę niewiele waży, ale przez cały miesiąc to się uzbiera do nawet kilku kilogramów - mówi Dominik Czernia

Kalkulatory stworzone przez firmę "OMNI" pozwalają w łatwy, szybki i bardzo przystępny sposób policzyć ilość zużywanego plastiku, wody czy też wdychanych zanieczyszczeń z powietrza danego dnia. Dzięki temu, możemy długofalowo zmienić swoje nawyki.



Szacuje się, że ok. 30 procent śmieci plastikowych które wyrzucamy, ląduje w końcu w oceanach. Ktoś przeprowadził prognozy, które mówią, że w okolicy 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb - dodaje Mateusz Mucha.

"Wychodzi na to, że palimy 7 papierosów dziennie"

Ciekawy, i to nie tylko dla mieszkańców Krakowa może być kalkulator smogowy.



Smog - zgodnie z definicją - to zjawisko atmosferyczne zachodzące, gdy powietrze łączy się i miesza z dymem, oparami i innymi zanieczyszczeniami. Z każdym oddechem wdychamy do naszych płuc:

tlenki węgla: CO₂ i CO. Drugi to cząsteczka, któranieodwracalnie wiąże się z hemoglobiną we krwi, zakłócając transport tlenu i powodując niezliczoną liczbę zgonów ludzi z nieszczelnymi instalacjami pieców używanych do ogrzewania domów,

tlenki siarki (SO₂) i tlenki azotu (NO₂), które po zmieszaniu z wodą atmosferyczną powodują wytrącanie kwaśnych deszczy,

sadza i pyły - w tym pyły zawieszone.



Jednym z głównych źródeł pyłu zawieszonego i dioksyn jest spalanie nieprzemysłowe. Mówimy o domowych piecach opalanych węglem, drewnem, a co gorsza - śmieciach (np. plastikach). Wiele gospodarstw domowych nadal używa prymitywnych i nieefektywnych urządzeń (wymagających ogromnych ilości paliwa, aby wytworzyć niewiele ciepła). Innym czynnikiem wpływającym na tę sytuację jest fakt, że wiele domów jest słabo izolowanych, co powoduje znaczne straty ciepła. To powoduje, że właściciele spalają więcej, aby utrzymać pożądaną temperaturę.

Pytanie pozostaje jedno: Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji oddychania powietrzem zawierającym szkodliwe związki chemiczne? Oto, co nam grozi:



rozwój i zaostrzenie chorób układu oddechowego: astma, przewlekła obturacyjna chorobapłuc, infekcje dróg oddechowych,

rozwój nowotworów - oddychanie benzoapirenem może równać się paleniu od setek do tysięcy papierosów rocznie,

podwyższone ciśnienie krwi, wyższe ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu, zawał serca i zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca,

słabiej rozwinięty układ nerwowy u dzieci, których matki były narażone na zanieczyszczenie powietrza podczas ciąży,

śmierć najbardziej spektakularnym przykładem zwiększonej śmiertelności jest słynny smog z 1952 r., który obejmował terytorium tzw. Wielkiego Londynu. W ciągu kilku dni stało się przyczyną śmierci tysięcy osób .

Ekokalkulatory

Dokładnie na stronie jak i w aplikacji mobilnej, które została już przetłumaczona na 15 języków, możemy skorzystać z m.in:



kalkulatora wody. Można obliczyć w nim ile zaoszczędzimy, pijąc wodę prosto z kranu lub filtrując ją w domu. Taką wodę można przelewać do wielorazowych bidonów, szklanych butelek lub nawet specjalnych termosów, dzięki temu nasza woda pozostanie przez długi czas zimna.



kalkulatora rower vs samochód. Można obliczyć, jakie korzyści płyną z zamiany samochodu na rower podczas codziennych dojazdów do pracy. A mianowicie ile czasu i pieniędzy zaoszczędzimy oraz jak bardzo jest to korzystniejsze dla środowiska.

kalkulatora smogu. Dzięki niemu, można dowiedzieć się ile niebezpiecznych substancji wydychamy w ciągu jednego dnia oraz w przystępny dla nas sposób przelicza na paczki papierosów.



kalkulatora plastiku. Można obliczyć, jakie ilości plastiku zużywamy dziennie, miesięcznie a nawet rocznie. Są to liczby niewiarygodnie. Sami nie zdajemy sobie sprawy z tego ile plastiku używamy w życiu codziennym.



kalkulatora reklamówek. Wtedy dowiesz się, ile plastikowych reklamówek zużywasz w ciągu roku?



kalkulatora papieru. Dowiesz się, jakie korzyści płyną z zamiany książek papierowych na e-booki?



A więcej o kalkulatorach OMNI Calculator będziecie mogli usłyszeć podczas paneli dyskusyjnych na Kraków International Green Film Festiwal. Zapraszamy 18 sierpnia na Bulwar Czerwieński.

Opracowała: Barbara Stanuch