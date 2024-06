Euro 2024 czas zacząć! W pierwszym meczu gospodarze turnieju - Niemcy - zagrają ze Szkocją. Poniżej będziecie mogli na bieżąco śledzić wynik meczu.

/ ANNA SZILAGYI / PAP/EPA

SKŁADY:

Niemcy: Manuel Neuer, Antonio Ruediger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Kai Havertz, Toni Kroos, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Maximilian Mittelstaedt, Ilkay Gundogan (C), Robert Andrich

Szkocja: Angus Gunn, Anthony Ralston, Andy Robertson (C), Scott McTominay, Kieran Tierney, John McGinn, Callum McGregor, Che Adams, Ryan Christie, Jack Hendry, Ryan Porteous

Wielkie odliczanie dobiegło końca! Rozpoczynają się mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Niemcy - mieszkanka rutyny i młodości

Niemcy, czterokrotni mistrzowie świata i trzykrotnie najlepsi na Starym Kontynencie, do grona faworytów są zaliczani głównie z racji gry na własnych stadionach oraz chlubnej przeszłości. Ich znakomita passa na najważniejszych imprezach zakończyła się triumfem w mundialu w 2014 roku, a później m.in. jedynie w Euro 2016 byli w czołowej czwórce. W MŚ dwukrotnie nie wyszli z grupy, a trzy lata temu ME zakończyli na 1/8 finału.

Do tego seria słabych występów w meczach towarzyskich i w Lidze Narodów sprawiła, że w październiku 2023, zaledwie osiem miesięcy przed ME we własnym kraju, zdecydowano się na zmianę selekcjonera - Hansiego Flicka zastąpił 36-letni obecnie Nageslmann.

Najmłodszy spośród wszystkich 24 szkoleniowców na Euro 2024 rozumie niepokój, ale i oczekiwania fanów spragnionych sukcesu drużyny narodowej.

Chcemy wygrać - nic w tym dziwnego. Podobne nastawienie towarzyszy każdej drużynie przed każdym wielkim turniejem. Myślę, że buńczuczne zapowiedzi, że zostaniemy mistrzem Europy raczej nie byłyby dobrze odebrane, ale na pewno podniesiemy rękawicę i zmierzymy się z tym zadaniem. To wielkie wyzwanie, niesłychanie wymagające, ale też nie niemożliwe do realizacji. Gra przed własną publicznością nie zdarza się często, więc ten atut postaramy się jak najlepiej wykorzystać - przyznał Nagelsmann.

Młody trener postawił na mieszankę rutyny i młodości. Doświadczenie wnosi do zespołu m.in. trzech mistrzów świata z 2014 roku: bramkarz Manuel Neuer, Thomas Mueller czy Toni Kroos. Z kolei entuzjazm i polot mają zapewnić np. Jamal Musiala i Florian Wirtz. Najważniejsze pytanie brzmi, kto ma strzelać bramki - napastnikiem pierwszego wyboru będzie zapewne Kai Havertz, który nie jest typowym łowcą goli, a rezerwowym będzie rosły Niclas Fuellkrug.

Niemcy trafiły to teoretycznie łatwej dla nich grupy - zaczną od spotkania ze Szkocją, a później zagrają jeszcze z Węgrami i Szwajcarią.

Ze Szkocją mają pozytywny bilans - osiem zwycięstw, pięć remisów i cztery porażki. Mają też jednak świadomość, że z twardymi Wyspiarzami nigdy nie grało im się łatwo - najwyższa wygrana to 2:0 w fazie grupowej Euro 1992. Ostatni raz obie drużyny zmierzyły się dziewięć lat temu w eliminacjach ME i w Glasgow goście byli górą 3:2, po dwóch golach Thomasa Muellera i jednym Ilkaya Guendogana, którzy mają też szansę pojawić się na boisku w piątek.

Lepiej wygląda bilans niemieckiego zespołu w meczach otwarcia ME - jedynej porażki doznał on trzy lata temu z Francją (0:1), właśnie w Monachium.

Szkoci chcą przełamać złą passę

Szkocja już osiągnęła pewien sukces - po raz pierwszy od 28 lat wystąpi w dwóch kolejnych edycjach ME. Teraz jej celem będzie przełamanie złej passy w wielkich imprezach, bo wszystkie 11 dotychczasowych podejść do wyjścia z grupy było nieudanych.

Mamy świadomość przed jak trudnym zadaniem stoimy. Ale jesteśmy szczęśliwi, że możemy wziąć udział w tym wielkim święcie futbolu i tradycyjnie damy z siebie wszystko - zapewnił kapitan Szkotów, grający na co dzień w Liverpoolu Andy Robertson.

Z kolei pomocnik John McGinn liczy, że atmosfera meczu otwarcia udzieli się jemu i kolegom. Świetnie, że zaczynamy od meczu z Niemcami. Uwielbiamy takie wydarzenia - dodał i podkreślił, że bardzo liczy na wsparcie fanów.

Mecze otwarcia

Po raz pierwszy w historii ME oficjalny mecz otwarcia pojawił się w 1980 roku. Wówczas to Czechosłowacja przegrała z RFN 0:1.

Od kolejnego turnieju - w 1984 roku we Francji - na inaugurację zawsze występował zespół gospodarzy. Dwukrotnie doznał porażki - w 2004 roku Portugalia uległa Grecji 1:2, a w 2008 roku Szwajcaria przegrała z Czechami 0:1.

Tegoroczne ME rozegrane zostaną na 10 stadionach w 10 miastach z udziałem 24 drużyn, w tym Polski. Biało-Czerwoni występ rozpoczną w niedzielę od spotkania z Holandią w Hamburgu.

Faza grupowa potrwa do 26 czerwca. Po dwóch dniach przerwy ruszy - od 1/8 finału - rywalizacja systemem pucharowym. Finał - 14 lipca w Berlinie.

Oprócz sukcesu sportowego, gospodarze liczą na to, że impreza będzie dobrze odbierana przez mieszkańców Niemiec i spodziewanych w jej trakcie 2,7 mln gości. We wszystkich większych miastach - wzorem m.in. mundialu w 2006 roku - utworzono duże Strefy Kibica, z których największe wrażenie robi berlińska, rozciągając się od Bramy Brandenburskiej daleko w kierunku zachodnim.

O entuzjazm sprzed 18 lat może być jednak trudno, bo badania pokazują, że co czwarty Niemiec nie jest zainteresowany turniejem, a ponad wszystko liczy się dla miejscowych bezpieczeństwo. Nad nim czuwać będą tysiące funkcjonariuszy policji, żołnierzy i innych służb, które mają nie dopuścić do jakiegokolwiek zagrożenia ze strony chuliganów czy islamistów bądź ochronić organizatorów przed cyberatakami.

Każdego dnia w działaniach zabezpieczających Euro 2024 będzie brać udział tylko 22 tysiące samych policjantów. To ogromny wysiłek organizacyjny i ludzki - przekazała ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser.