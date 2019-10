Kilkadziesiąt tysięcy osób bierze udział w demonstracji w centrum Londynu. Uczestnicy protestu domagają się, by uzgodnione z Unią Europejską porozumienie w sprawie warunków brexitu poddać pod głosowanie w referendum. W Izbie Gmin od rana trwa debata na temat tej umowy.

Uczestnicy demonstracji w Londynie / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Uczestnicy marszu, który zaczął się w południe na Park Lane, alei przebiegającej koło Hyde Parku, zmierzają w stronę Pałacu Westminsterskiego, siedziby brytyjskiego parlamentu.



Jak przekonują organizatorzy z kampanii "People's Vote", chcą oni sprawdzić, czy Brytyjczycy są zadowoleni z warunków porozumienia uzgodnionego w czwartek przez rząd Borisa Johnsona.





Uczestnicy protestu w Londynie / VICKIE FLORES / PAP/EPA



Równolegle w Manchesterze odbywa się demonstracja zwolenników brexitu pod hasłem "Marsz dla demokracji".



W przeprowadzonym w czerwcu 2016 roku referendum zwolennicy wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE wygrali stosunkiem 52 proc. do 48 proc.





May mówi "nie" kolejnemu referendum

Theresa May / UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT/HANDOUT / PAP/EPA



Była brytyjska premier Theresa May, po raz pierwszy zabierając głos w Izbie Gmin od czasu ustąpienia ze stanowiska w lipcu, zdecydowanie poparła porozumienie z Unią Europejską wynegocjowane przez jej następcę Borisa Johnsona.

May mówiła o tym, że ma poczucie pewnego deja vu, apelując ponownie o poparcie umowy z UE i przekonując posłów, jak ważne jest to głosowanie. Apelowała do deputowanych, że "na pierwszym miejscu powinny znaleźć się interesy kraju" i powinni oni poprzeć porozumienie wynegocjowane przez Johnsona.

Była brytyjska premier kategorycznie opowiedziała się przeciw nowemu referendum w sprawie brexitu. Tłumaczyła, że nie można powtarzać głosowania "dlatego, że ludziom po prostu nie podobają się wyniki pierwszego". Głosowanie za porozumieniem jest jedynym sposobem na uniknięcie brexitu bez porozumienia - mówiła.

Wersja umowy, którą wynegocjował jej rząd, została trzykrotnie odrzucona przez Izbę Gmin, co w konsekwencji skłoniło May do rezygnacji. Porozumienie Borisa Johnsona jest bardzo podobne, ale usunięty z niego został jeden kluczowy element - tzw. irlandzki backstop, który według krytyków groził tym, że Wielka Brytania na stałe zostanie związana unijnymi regulacjami celnymi.