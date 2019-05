"Pozostawia po sobie wielką porażkę. (…) Przez prawie trzy lata, podczas których pełniła swoją funkcję, Zjednoczone Królestwo dreptało w miejscu" - tak renomowana "Frakfurter Allgemeine Zeitung" podsumowuje rządy brytyjskiej premier Theresy May, która w piątek zapowiedziała swą dymisję. "Tagesspiegel" pisze o fatalnych błędach w obliczeniach, a "Süddeutsche Zeitung" zwraca uwagę, że jedną z przyczyn porażki May było zbyt późne wyciągnięcie ręki do opozycyjnej Partii Pracy, by znaleźć "ponadpartyjny kompromis ws. brexitu".

