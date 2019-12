12 grudnia Brytyjczycy pójdą do urn w wyborach do Izby Gmin. Czwartkowe przedterminowe wybory mają przełamać pat związany z trwającym od 3,5 roku procesem wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ostatni dzień kampanii wyborczej to finisz w hollywoodzkim stylu. Rządzący konserwatyści kończą kampanię pastiszem filmu "To Właśnie Miłość". Nie milkną jednak echa zdjęcia, które – jak twierdzą niektóre gazety – może wpłynąć na wynik wyborów.

