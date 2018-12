To była Wasza decyzja: "Pójdźmy wszyscy do stajenki" w wykonaniu Chóru La Musica rozpoczęło na antenie RMF FM specjalny wigilijny Wieczór Kolęd! To piękne wykonanie usłyszeliśmy w Lublinie: jednym z dwunastu miast, do których przed Bożym Narodzeniem zawitał nasz choinkowy konwój!

REKLAMA