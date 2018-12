Olsztyn - to kolejne miasto na trasie naszego świątecznego konwoju. Od godziny 11 czekamy na Was przy ulicy Prostej. Czekamy, razem ze świątecznymi choinkami, grupą Enej oraz konkursami i niespodziankami!

We wtorek czekamy na Was w Olsztynie! / Joanna Kocot / RMF FM

Zadbamy m.in. o to, żeby osłodzić Wam czas oczekiwania na świąteczne drzewko. Do każdej choinki będziemy dodawać wielopaki z gumami Mamba. Do części osób, które pojawią się w Olsztynie, trafią też wyjątkowe, piękne żółto-niebieskie bombki.

Przygotowaliśmy dla Was również konkursy. A chętni będą sobie mogli zrobić zdjęcie w naszej fotobudce.



Świąteczne karaoke

Tradycją naszego świątecznego konwoju, stało się też poszukiwanie wokalnych talentów. Do śpiewania kolęd i pastorałek zapraszamy małych i dużych, duety i tercety, a także całe zespoły.



23 grudnia - czyli dzień przed Wigilią - po godzinie 15, zaczniemy głosowanie i to Wy zdecydujecie, jaką kolędę i w czyim wykonaniu usłyszymy na rozpoczęcie specjalnego Wieczoru Kolęd o godzinie 17 w RMF FM. Głosowanie trwa do 24 grudnia, do godz. 16!





A tak było w poniedziałek w Gdyni!

W poniedziałek, tysiąc drzewek, rozdaliśmy mieszkańcom Gdyni, którzy przyszli na Skwer Kościuszki. Można tam było poczuć świąteczną atmosferę śpiewając kolędy i pastorałki razem z Sarsą!

(ug)