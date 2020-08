Trzech obywateli Polski zatrzymanych na Białorusi jest już na wolności - poinformował na Twitterze w czwartek wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Więzienie pod Mińskiem, w którym przetrzymywano osoby biorące udział w protestach po wyborach prezydenckich / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

Jeden z zatrzymanych w Mińsku obywateli RP jest już na wolności - poinformował rozmówca PAP w wydziale konsularnym ambasady RP w Mińsku. Wcześniej odbył się proces za udział w nielegalnym zgromadzeniu, za co sąd wymierzył mu karę grzywny.

Zatrzymany Polak przyjechał na Białoruś odwiedzić swoją dziewczynę.

Z aresztu w Żodzinie zastali również wypuszczeni obaj polscy studenci. Zostałem zatrzymany na ulicy w Mińsku 9 sierpnia wieczorem przez OMON - powiedział PAP Witold Dobrowolski. Jak dodał, był bity przez funkcjonariuszy zarówno w trakcie zatrzymania, jak i potem - najprawdopodobniej na posterunku. Następnie został przewieziony konwojem do aresztu w Żodzinie.

Razem z nim, jak powiedział, został zatrzymany drugi Polak, Kacper Sienicki - on również w czwartek został wypuszczony. Czuję się w miarę dobrze, jestem tylko bardzo zmęczony - powiedział PAP Sienicki po wyjściu z aresztu.

Jak mówił Dobrowolski, do zatrzymania doszło prawie natychmiast po wyjściu z restauracji. Przeszliśmy może 50 metrów - ocenił.



Dobrowolski wyjaśnił, że proces w jego sprawie nie odbył się z powodu braku tłumacza i został on wypuszczony na wolność w związku z upłynięciem 72 godzin od zatrzymania.

Dobrowolski: Byłem bity pałką po całym ciele. Mam podbite oko, nie potrafię ocenić, czy mam inne obrażenia

Jak mówił Dobrowolski, do zatrzymania doszło prawie natychmiast po wyjściu z restauracji. Przeszliśmy może 50 metrów - ocenił.



Dobrowolski wyjaśnił, że proces w jego sprawie nie odbył się z powodu braku tłumacza i został on wypuszczony na wolność w związku z upłynięciem 72 godzin od zatrzymania.



To wyglądało jak sala gimnastyczna, było tam około 300 osób - relacjonuje Dobrowolski. Jak powiedział, on i inne osoby były przez milicjantów bite. Trwało to piętnaście godzin - poinformował. Jak powiedział, był bity milicyjną pałką po całym ciele. Mam podbite oko, ale nie potrafię ocenić, czy mam inne obrażenia i na ile są poważne - dodał.



Następnie Polak został przewieziony do aresztu w Żodzino. Tutaj zostaliśmy umieszczeni w celi, przeznaczonej dla sześciu osób, a było nas 24 osoby. Jednak jeśli chodzi o posiłek, czy o wodę, to tutaj już nie było problemu. A w tym poprzednim miejscu nawet nie mogliśmy o tym marzyć. W Żodzino nie byliśmy bici - oświadczył Dobrowolski.



Powiedział, że trudno jest mu określić swój stan psychiczny i fizyczny.

Cytat Pomimo beznadziejności tej sytuacji, w towarzystwie, w którym się znalazłem, czułem się dobrze. Pomagaliśmy sobie i dodawaliśmy sobie otuchy.

Rozmawialiśmy o tym, że ta sytuacja - i na Białorusi, i nasza w celi, jest beznadziejna, a jednak potrafimy się z tego śmiać, w takim duchu słowiańskim - powiedział Dobrowolski.

Szef białoruskiego MSZ: Biorę odpowiedzialność i składam przeprosiny za obrażenia przypadkowych ludzi podczas protestów

Szef MSW Białorusi Juryj Karajeu powiedział w czwartek, że bierze na siebie odpowiedzialność i przeprasza za obrażenia, których podczas protestów doznali "przypadkowi ludzie". Powinniśmy szybciej zwalniać zatrzymanych i już zaczęliśmy to robić - zapewnił.

Jednak - dodał Karajeu - w ciągu trzech ostatnich dni "dokonano 11 świadomych napadów" na funkcjonariuszy. To w rzeczywistości jest usiłowaniem zabójstwa - powiedział minister.

Oświadczył też, że podczas "kolorowych rewolucji" dochodzi do "podszywania się pod ludność cywilną".





Na Białorusi trwają powyborcze protesty

O zatrzymaniu polskich studentów informował poseł KO Michał Szczerba już w środę. Poseł przebywał w Mińsku, a jego informacje potwierdził wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.



Później polska placówka potwierdzała zatrzymanie trzech obywateli Polski. W sumie zatrzymano czterech Polaków.



W związku z zatrzymaniem na Białorusi w ciągu ostatnich dni blisko 7 tys. ludzi areszty są przepełnione i mnóstwo ludzi bezskutecznie poszukuje informacji o swoich bliskich.

Tłumy prostestujących / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Wsparcia prawnego udzielają aktywiści centrum praw człowieka Wiasna, a także wolontariusze, którzy w aresztach ręcznie spisują listy zatrzymanych, a następnie umieszczają je w internecie.

Bliscy zatrzymanych koordynują swoje poszukiwania za pomocą komunikatorów i sieci społecznościowych.