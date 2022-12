Dziś, 31 grudnia 2022 roku, o godzinie 9:34, w wieku 95 lat zmarł Benedykt XVI, emerytowany papież. Joseph Ratzinger swój urząd sprawował od 19 kwietnia 2005 roku do 28 lutego 2013 roku, kiedy złożył rezygnację z posługi biskupa Rzymu i przeszedł na emeryturę. Rzecznik Watykanu poinformował, że msza pogrzebowa Benedykta XVI pod przewodnictwem papieża Franciszka odbędzie się w czwartek 5 stycznia na placu Św. Piotra. Zmarły emerytowany papież zostanie następnie pochowany w Grotach Watykańskich.

Benedykt XVI zmarł w wieku 95 lat / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

17:00

W bazylice Świętego Piotra po południu pod przewodnictwem papieża Franciszka rozpoczęły się nieszpory za kończący się rok.

Tradycyjne nabożeństwo w ostatnim dniu roku odbywa się w szczególnych okolicznościach, kilka godzin po śmierci emerytowanego papieża Benedykta XVI, który zmarł rano w swoim domu w Ogrodach Watykańskich, gdzie mieszkał od czasu swej rezygnacji w 2013 roku.

W bazylice watykańskiej zgromadziło się kilka tysięcy wiernych i liczni przedstawiciele Kolegium Kardynalskiego oraz Kurii Rzymskiej. Jak co roku na nieszpory w ostatnim dniu roku przybyli reprezentanci władz Rzymu z burmistrzem Roberto Gualtierim, którzy już przygotowują miasto do uroczystości pogrzebowych Benedykta XVI, zapowiedzianych na 5 stycznia.

16:56

Zmarły emerytowany papież Benedykt XVI zostanie pochowany w Grotach Watykańskich - poinformował Watykan w wydanym komunikacie.

Ceremonia ta odbędzie się po mszy pogrzebowej 5 stycznia na placu Świętego Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka.

16:46

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier uda się 5 stycznia do Rzymu na mszę pogrzebową byłego papieża Benedykta XVI. Ogłosił to podczas lotu do Brazylii.

"Jedność chrześcijaństwa i dialog religii, współistnienie religii i społeczeństwa były szczególnie bliskie jego sercu. Dążył do dialogu z Żydami i muzułmanami, a także wszystkimi wyznaniami chrześcijańskimi na całym świecie" - napisał po śmierci Benedykta XVI prezydent Niemiec.

Już dzieło profesora Josepha Ratzingera łączyło wysoki poziom wykształcenia teologicznego i filozoficznego ze zrozumiałym językiem. "Dlatego wielu ludzi, nie tylko katolików, znalazło w jego pismach i przemowach jasną orientację. Zmierzył się z poszukiwaniami i pytaniami ludzi" - stwierdził Steinmeier, cytowany przez niemiecką agencję dpa.

16:25

Archidiecezjalna Msza żałobna w intencji śp. Benedykta XVI odbędzie się w poniedziałek, 9 stycznia 2023 roku, o godz. 18.00 w katedrze poznańskiej - poinformowała poznańska kuria.

"Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wszystkich Kapłanów, Osoby życia konsekrowanego i Wiernych świeckich. Prosimy również Wielebnych Księży o zorganizowanie we wszystkich parafiach Archidiecezji Poznańskiej okolicznościowego nabożeństwa z homilią w intencji Zmarłego Papieża w dniu pogrzebu w czwartek, 5 stycznia 2023 r., i - w miarę możliwości - o odprawienie Mszy św. w jego intencji" - podano.

16:16

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, oddając hołd zmarłemu emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI, podkreślił jego zaangażowanie na rzecz niestosowania przemocy oraz pokoju.

W wydanym oświadczeniu Guterres napisał, że składa kondolencje katolikom i innym ludziom na świecie, zainspirowanym przez życie Benedykta XVI w modlitwie i przez "wytrwałe poświęcenie na rzecz niestosowania przemocy oraz dla pokoju".

16:01

Papież Benedykt XVI Kościół po prostu kochał. Jestem głęboko przekonany, że wraz z jego przejściem do Domu Ojca zyskujemy ogromnego orędownika w niebie - podkreślił dziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. Przemysław Kantyka, dodając, że zostanie on zapamiętamy jako wielki teolog i nauczyciel wiary.

15:43

"Trwajcie mocni w wierze. Nie dawajcie się wprowadzić w błąd. Jezus Chrystus jest naprawdę drogą, prawdą i życiem, a Kościół ze wszystkimi jego brakami jest zaiste jego ciałem" - to słowa z testamentu duchowego zmarłego emerytowanego papieża Benedykta XVI, przytoczone przez Ansę.

Włoska agencja wyjaśniła, że słowa te znajdą się w książce osobistego sekretarza Benedykta XVI arcybiskupa Georga Gaensweina, napisanej razem z dziennikarzem Saverio Gaetą. Książka ma ukazać się na początku stycznia.

15:33

Dziennik "La Razon" podkreślił wybitną inteligencję i dorobek zmarłego w sobotę papieża Benedykta XVI, "starego papieża mądrości", który "potrafił wyjaśnić związek między wiarą a rozumem".

"Miał ogromną zdolność rozumowania i oddał ją w służbie innym, aby wykazać, że wiara i rozum idą w parze, jak harmonijny pomost do badania rzeczywistości"- napisał hiszpański dziennik.

15:24

W kaplicy Pałacu Prezydenckiego złożono wieniec i zapalono znicz przy tablicy upamiętniającej wizytę Papieża Benedykta XVI w Polsce i modlitwę w tym miejscu - poinformowała w sobotę Kancelaria Prezydenta na Twitterze.