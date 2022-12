"Jezu, kocham Ciebie" - to ostatnie słowa wypowiedziane przez emerytowanego papieża Benedykta XVI przed śmiercią. Przytoczył je argentyński dziennik "La Nacion", powołując się na źródła w Watykanie.

Papież Benedykt XVI w 2010 roku / Shutterstock

Benedykt XVI miał wypowiedzieć te słowa w języku niemieckim.

Emerytowany papież zmarł w sobotę o godz. 9.34 w swej rezydencji w Ogrodach Watykańskich. O jego śmierci powiadomił Franciszka osobisty sekretarz Benedykta XVI - arcybiskup Georg Gaenswein.

Franciszek o śmierci Benedykta XVI

W sobotni wieczór papież Franciszek w homilii podczas tradycyjnego nabożeństwa nieszporów powiedział o swym zmarłym poprzedniku: "Ze wzruszeniem wspominamy jego tak szlachetną, tak uprzejmą osobę".

I czujemy w sercu wielką wdzięczność; wdzięczność Bogu za to, że podarował go Kościołowi i światu; wdzięczność wobec niego, za całe dobro, którego dokonał i przede wszystkim za jego świadectwo wiary i modlitwy, zwłaszcza w tych ostatnich latach życia na uboczu - mówił Franciszek w czasie nabożeństwa na zakończenie roku.

Tylko Bóg - dodał papież - zna wartość i siłę jego wstawiennictwa, jego wyrzeczeń dokonanych dla dobra Kościoła.

Pogrzeb Benedykta XVI - 5 stycznia

Benedykt XVI zostanie pochowany w Grotach Watykańskich - poinformował Watykan. Ceremonia ta odbędzie się po mszy pogrzebowej 5 stycznia na placu świętego Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka.

W oświadczeniu podano, że ciało Benedyka XVI pozostanie w jego domu w dawnym budynku klasztornym Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich do rana 2 stycznia. Nie są przewidziane oficjalne wizyty czy publiczne modlitwy - dodano.

Tego samego dnia, w poniedziałek, począwszy od godz. 9 rano, ciało zostanie wystawione w bazylice świętego Piotra. Bazylika będzie otwarta 2 stycznia do godz. 19.00, a we wtorek i w środę - od godz. 7 do 19.

Uroczystości pogrzebowe emerytowanego papieża odbędą się na placu świętego Piotra w czwartek o godz. 9.30 pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Benedykt XVI zostanie pochowany w podziemiach bazyliki Świętego Piotra, czyli tam, gdzie do beatyfikacji w 2011 roku znajdował się grób jego poprzednika Jana Pawła II.