Autostrada A1 i ekspresowa S7 na północy Polski oraz zakopianka - to dziś najbardziej zatłoczone trasy. Polacy ruszyli na majówkę - w wielu miejscach są utrudnienia lub korki sięgające nawet kilkunastu kilometrów.

Ogromny korek na A1

Na A1 między węzłem Grudziądz a węzłem Nowe Marzy doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Przez 1,5 godziny zablokowana była jezdnia w kierunku Gdańska. W cierpliwość muszą się uzbroić także kierowcy jadący S7 z Elbląga w kierunku Gdańska. Doszło tam do kilku kolizji i - jak informują nasi słuchacze - korek jest tam bardzo długi. Dostaliśmy od Was film, które pokazuje sytuację na tej trasie.

Utrudnienia w Małopolsce

Problemy mają także kierowcy w Małopolsce. Potężny korek powstał na zakopiance. W kierunku Tatr jadą setki, jeśli nie tysiące samochodów i - jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - zator ma już 15 kilometrów długości. Ciągnie się niemal od tunelu w Skomielnej Białej do zwężeń związanych z budową nowej zakopianki w okolicy Rdzawki. Pokonanie trasy z Krakowa do Zakopanego zajmuje ponad trzy godziny.

Problemy mają także kierowcy na krajowej siódemce między Krakowem a Miechowem. W miejscowości Wielki Dół zderzyło się aż pięć samochodów i wprowadzono ruch wahadłowy.



Kłopoty w woj. zachodniopomorskim

Na trasie S3 między Gorzowem Wielkopolskim a Myśliborzem doszło do kolizji 8 pojazdów osobowych. Nikt nie został poszkodowanych, ale zablokowana została jezdnia w kierunku Szczecina. Służbom udało się już udrożnić jeden pas ruchu.