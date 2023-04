Jeśli Julia Przyłębska odsunie się od kierowania Trybunałem Konstytucyjnym, zbuntowani sędziowie wrócą do orzekania i nie będą blokować rozpatrzenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Dziennikarze RMF FM nieoficjalnie ustalili, że takie ultimatum ze strony ziobrystów miało paść w ramach wewnątrzkoalicyjnych negocjacji.

Zbigniew Ziobro / Albert Zawada / PAP

Potwierdza je list pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który przed świętami opublikowała Krystyna Pawłowicz. W piśmie z 5 kwietnia po raz kolejny domagają się oni zwołania Zgromadzenia Ogólnego TK, które miałoby wyłonić kandydatów na nowego prezesa. Sędziowie-buntownicy uważają, że kadencja Julii Przyłębskiej na stanowisku szefowej sądu zakończyła się w grudniu ubiegłego roku.

List pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego /

Impasu w TK nie jest w stanie przerwać ani prezydent, ani prezes Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Duda 22 lutego w wywiadzie dla TVN24 otwarcie krytykował sędziów. Przekonywał, że zrobienie z jego wniosku dot. ustawy o Sądzie Najwyższym zakładnika wewnętrznych sporów w TK jest sprzeczne z polską racją stanu. Prezydent wprost wyrażał wtedy oczekiwanie: Niech się Trybunał Konstytucyjny odkłóci, skoro jest wewnętrznie skłócony i weźmie się do roboty. Zajmie się tym, co do niego należy.

Nie pomogły też kategoryczne sądy Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w rozmowie z PAP z 28 marca próbował ostatecznie przeciąć dywagacje i stwierdził, że "Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i każdy, kto to kwestionuje, po prostu kwestionuje obowiązujące prawo".

Wypowiedź Kaczyńskiego nie przyniosła oczekiwanego przełomu. Sprzeciwiający się Przyłębskiej sędziowie odebrali je nawet jako nieuprawniony wpływ na konstytucyjny organ państwa, bo w tym samym wywiadzie szef PiS-u wprost wyrażał też oczekiwanie, że TK uzna przepisy o Sądzie Najwyższym za zgodne z ustawą zasadniczą.

Mimo wyznaczonego na 20 marca terminu składania opinii do ustawy o SN, Prokurator Generalny, czyli minister Zbigniew Ziobro, nadal nie przesłał do TK swojej oceny kwestionowanego prawa. Bez stanowiska Prokuratury Generalnej sędziowie nie mogą wyznaczyć terminu rozprawy, ale to i tak problem wtórny, bo z Julią Przyłębską na czele nie uda się zebrać pełnego składu, niezbędnego do rozstrzygnięcia wniosku prezydenta.