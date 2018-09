Prokuratura w Łodzi skierowała do Sądu Rejonowego Łódź-Widzew akt oskarżenia w sprawie 42-letniego byłego już funkcjonariusza Służby Więziennej. Mężczyznę oskarżono o niedopełnienie obowiązków i seksualne wykorzystanie stosunku zależności. Grozi mu do trzech lat więzienia. Według śledczych, od lutego do listopada 2014 roku mężczyzna dopuścił się na szkodę Katarzyny P., żony byłego prezesa Amber Gold, czynności o charakterze seksualnym. Wykorzystał przy tym istniejący stosunek zależności. W konsekwencji kobieta zaszła w ciążę.

