Po godzinie 10 były premier Mateusz Morawiecki stawił się przed komisją śledczą ds. afery wizowej. Komisja chce go pytać o politykę migracyjną Polski podczas rządów PiS.

Mateusz Morawiecki / Paweł Supernak / PAP

Wideo youtube

Szef komisji Michał Szczerba (KO) przekazał, że komisja chce zapytać Morawieckiego o to, dlaczego Polska - jak powiedział - nie miała polityki migracyjnej i "dlaczego każdy ściągał ludzi z całego świata w takiej liczbie, w jakiej chciał, nie interesując się później ich losem", gdy nie podejmowali pracy.

Zdaniem Szczerby do byłego premiera musiały docierać informacje dotyczące m.in. zatrudniania cudzoziemców przy inwestycjach Orlenu i Grupy Azoty. Chcemy go skonfrontować z konkretnymi dokumentami, konkretnymi faktami - podkreślił przewodniczący.

W poniedziałek Morawiecki zapewnił, że stawi się na posiedzeniu. Dodał, że "jeżeli postępowanie będzie prowadzone zgodnie z prawem", to będzie odpowiadał na pytania. Zastrzegł jednocześnie, że - według niego - komisja jest "częścią kabaretu, który organizuje Platforma Obywatelska na koniec kampanii wyborczej".

Ocenił, że sprawa badana przez komisję to "jedna z najbardziej dętych tzw. afer". Przypominam, że to myśmy wykryli nieprawidłowości w MSZ, w konsulatach, które dotyczyły około dwustu kilkudziesięciu czy trzystu wiz. Te wielkości dochodziły do mnie, kiedy dowiedziałem się o tym. Tymczasem opozycja razem z zaprzyjaźnionymi mediami zrobiła z tego aferę razy tysiąc - powiedział Morawiecki.

Będą kolejne przesłuchania

W planach komisji są jeszcze posiedzenia 4 czerwca - wówczas przesłuchany ma zostać b. szef MSZ Zbigniew Rau i b. prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc, który we wtorek odmówił składania zeznań oraz 5 czerwca - wtedy wezwani zostali prezes PiS Jarosław Kaczyński i b. prezes Orlenu Daniel Obajtek, który we wtorek nie stawił się na przesłuchanie.

Wstępna wersja sprawozdania z prac komisji ma być przedstawiona 10 czerwca.

Komisja śledcza bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.