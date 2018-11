​"Póki my żyjemy" zamiast "kiedy my żyjemy" - to najczęstszy, ale nie jedyny błąd popełniany podczas wykonywania "Mazurka Dąbrowskiego" - przyznają pracownicy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. W Stulecie Niepodległości odwiedzamy miejsce, w którym urodził się Józef Wybicki, autor słów "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech".

