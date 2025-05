W najnowszej zmianie Regulaminu Sejmu, przyjętej w środę, wprowadzono zasady, które mogą znacząco wpłynąć na obecność posłów podczas posiedzeń. Od teraz, za nieusprawiedliwione nieobecności, parlamentarzyści będą musieli liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Zmiany te mają na celu zwiększenie dyscypliny i odpowiedzialności wśród posłów, którzy będą teraz zmuszeni do bardziej sumiennego uczestnictwa w życiu parlamentarnym.

Posłowie zapłacą kary za nieobecności w Sejmie / PAP/Marcin Obara / PAP/EPA

Zgodnie z nowymi przepisami, sposób potwierdzania obecności posłów na obradach ulega zmianie. Do tej pory obecność była potwierdzana na liście obecności oraz poprzez udział w głosowaniach.

Teraz, Prezydium Sejmu wprowadza zasadę, zgodnie z którą posłowie będą potwierdzać swoją obecność podpisem na liście obecności wykładanej każdego dnia posiedzenia. Dodatkowo, w dniu posiedzenia Sejmu, w którym odbywają się głosowania, posłowie będą musieli wziąć udział w co najmniej 4/5 głosowań, aby ich obecność została potwierdzona.

Finansowe konsekwencje nieobecności

Obecnie marszałek Sejmu zarządza obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej posła o: 1/30 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Sejmu lub za nieuwzięcie w danym dniu udziału w więcej niż 1/5 głosowań oraz 0 1/30 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu komisji, jeżeli liczba tych nieobecności przekroczyła 1/5 liczby posiedzeń komisji w miesiącu kalendarzowym.

Dzisiejsze zmiany w regulaminie przewidują nowe sankcje finansowe za nieusprawiedliwione nieobecności. Za czwarty i każdy następny dzień nieobecności dieta i uposażenie posłów mogą być zmniejszane o 1/5.

Co więcej, w przypadku, gdy poseł opuści 18 następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu, może stracić dietę parlamentarną i obniżenie uposażenia do 1/10 jego wysokości w kolejnych miesiącach, aż do momentu wzięcia udziału w posiedzeniu Sejmu. Jest to znaczące zaostrzenie w porównaniu do dotychczasowych regulacji.

Za wprowadzeniem zmian głosowało 233 posłów, głównie z koalicji rządzącej, przeciw było 179 posłów, w większości z klubu PiS, a 14 posłów, głównie z Konfederacji, wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie nie zgodzili się na wniosek PiS o odrzucenie projektu.

Nowelizacja przewiduje również możliwość odwołania się do Prezydium Sejmu od zarządzonej uchwały w ciągu 7 dni od dnia, gdy zostanie ona doręczona posłowi. Potrącenie miałoby zostać wykonane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia albo po ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, zmiany mają na celu "zaostrzenie sankcji regulaminowych, związanych z utratą i obniżeniem diety parlamentarnej oraz obniżeniem uposażenia poselskiego, z powodu nieusprawiedliwionego braku uczestniczenia posła w posiedzeniach Sejmu lub jego organu". Celem jest zwiększenie odpowiedzialności i zaangażowania posłów w pracę parlamentu.