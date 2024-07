Przedostatnie przed parlamentarnymi wakacjami posiedzenie Sejmu zapowiada, że być może jeszcze przed urlopem posłowie rozstrzygną kilka spraw, które czekają na to od kilku miesięcy. Na pewno w lipcu otworzą się drogi do zamykania także wielu innych istotnych spraw.

Posiedzenie Sejmu (zdjęcie ilustracyjne) / Rafał Guz / PAP

Dwa miesiące czekania na KRS

Chociaż zaczynające się jutro posiedzenie jest kolejnym, które marszałek skrócił o jeden dzień obrad, jego przebieg może zaskoczyć. Wiele wskazuje na to, że po kilkumiesięcznym zawieszeniu posłowie wrócą do kwestii naprawy wymiaru sprawiedliwości.

Dziś mijają dwa miesiące od uchwalenia przez Senat kłopotliwej dla koalicji poprawki w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chodzi o umożliwienie kandydowania do tworzonej na nowo KRS tzw. neo-sędziom, co jest trudnym do przełknięcia ustępstwem dla nieuznających ich tzw. starych sędziów. Zawieszone wtedy prace w Sejmie nie ruszyły od tego czasu ani o krok, jednak w czwartek rano zbierze się w końcu komisja sprawiedliwości, która wyda w jej sprawie opinię. Jeśli przedstawi ją Sejmowi, nie ma przeszkód, by posłowie ostatecznie podjęli decyzję, czy poprawkę przyjmą akceptując krok wstecz, by móc liczyć na prezydencki podpis pod ustawą, czy ją odrzucić.

Cztery miesiące leżakowania TK

Jeszcze dziś ta sama komisja przystąpi w końcu do omawiania czekających na kolejne kroki posłów dwóch projektów ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Projekty przygotowali eksperci Fundacji Batorego, znane są od kilku lat, poświęcono im szereg debat naukowych i politycznych, a jednak mimo złożenia ich w Sejmie na początku marca, poza zorganizowaniem pod koniec maja wysłuchania publicznego - żadnych prac nad nimi nie podjęto do dziś.

Aborcja niekarana

Pod obrady Sejmu wróci też bardzo gorący w kwietniu temat zniesienia kar za pomoc przy przeprowadzaniu aborcji. Projekt depenalizacji czynów związanych z terminacją ciąży trafił do Sejmu jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Dopiero teraz gotowe jest sprawozdanie powołanej m.in. w tej sprawie komisji nadzwyczajnej. Dojdzie też zapewne do kolejnej burzliwej debaty.

Lewica osiąga cele

Jeśli zauważymy, że rząd umieścił w wykazie swoich prac legislacyjnych projekt legalizacji związków partnerskich, to w sprawach konsekwentnie podnoszonych przez Lewicę daje się zauważyć spore postępy. Nawet jeśli projekt wyjdzie z rządu jesienią, wiadomo już, że będzie musiał być poparty przez pozostałych koalicjantów, a to właśnie budziło dotąd największe emocje.

Immunitety i śledztwa

Jeszcze przed wakacjami mają skończyć swoje prace powołane kilka miesięcy temu komisje śledcze. Każda w swoim tempie i nie bez problemów z przesłuchiwaniem kluczowych świadków, zwłaszcza chorego Zbigniewa Ziobry.

Na najbliższym posiedzeniu Sejm podejmie jednak decyzję w sprawie immunitetu kolejnego po Michale Wosiu jego bliskiego współpracownika, Marcina Romanowskiego. Po zawieszeniu immunitetu Woś został już wezwany do prokuratury na przesłuchanie, na którym usłyszy zarzuty. W sprawie Romanowskiego poza uchyleniem immunitetu Sejm może wyrazić zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie, co ze względu na obawę mataczenia ma zabezpieczyć właściwy tok postępowania.

Trwający już sezon wakacyjny jest dla polityków dobrym okresem na załatwianie spraw kontrowersyjnych i zaległych. W tym roku trwające kilka miesięcy kolejne kampanie wyborcze powstrzymywały ich od zdecydowanych działań, teraz przychodzi na nie czas.