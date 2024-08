Premier Donald Tusk poinformował w trakcie piątkowej konferencji w Warszawie, że znalazł już kandydata na polskiego komisarza w UE. „Spodziewam się zgody ze strony szefowej KE na moją propozycję” – przekazał polityk. Premier ma przekazać opinię w tej sprawie na wtorkowym posiedzeniu rządu, a w połowie przyszłego tygodnia będzie rozmawiał z prezydentem Dudą.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pytanie o polskiego komisarza w UE pojawiło się na piątkowej konferencji prasowej.

Donald Tusk wyjaśnił, że ma za sobą "długie" rozmowy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, z potencjalnymi kandydatami oraz z prezydentem. Przekazał również, że w połowie przyszłego tygodnia ponownie spotka się z Dudą "w cztery oczy". Poinformował też, że swoją propozycję przekaże na wtorkowym posiedzeniu rządu.

We wtorek karty będą na stole, ale chcę powiedzieć, że - powiem nieskromnie - czuję się w tym kompetentny - podkreślił. Tusk zaznaczył, że wybrał już odpowiednią osobę na to stanowisko, ale "musi dochować tych procedur, gdzie będziemy mogli uzyskać maksimum interesów dla Polski i maksimum wpływu na pracę całej KE".

Wydaje mi się, że Polska uzyska bardzo silną pozycję dzięki tej nominacji, jaką zaproponuję i spodziewam się zgody ze strony szefowej Komisji na moją propozycję - podkreślił premier.

Tusk o tzw. ustawie kompetencyjnej

Nawiązał również do ustawy o współpracy władz ws. przewodnictwa Polski w Radzie UE, potocznie zwaną tzw. ustawą kompetencyjną, która zakłada, że rząd ma przedkładać prezydentowi propozycje kandydatur na stanowiska: członka Komisji Europejskiej; członka Trybunału Obrachunkowego; sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE; rzecznika generalnego TSUE; członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; członka Komitetu Regionów oraz dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Prezydent ma w terminie 14 dni wyrazić zgodę bądź odmówić desygnowania danych kandydatów. W ocenie Tuska ustawa ta "nie jest do końca ustawą zgodną z polską konstytucją i przekazuje niekonstytucyjne uprawnienia prezydentowi".

Dla mnie najważniejszym zadaniem jest, żeby te polskie kłopoty, wywołane różnymi niemądrymi albo szkodliwymi decyzjami PiS-u, żeby one "nie wylewały się" - no, przynajmniej zbyt często - poza polskie granice. I nie chciałbym, żeby w Europie komentowano jakieś złe zdarzenia, złe konteksty z Polski - powiedział, dodając, że chciałby, by prezydent Duda "czuł się też częścią procesu".