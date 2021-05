„Jeżeli Krajowy Plan Odbudowy nie zostanie złożony w Komisji Europejskiej w formie ostatecznej, zadokowanej tak jak wymaga tego Bruksela to Lewica nie zagłosuje za tym projektem” – powiedział naszej dziennikarce w Brukseli lider Wiosny Robert Biedroń . Chodzi o głosowanie w Sejmie we wtorek 4 maja w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, która dotyczy Funduszu Odbudowy.

Europoseł Robert Biedroń / Radek Pietruszka / PAP

KE poinformowała dzisiaj, że Polska nie złożyła ostatecznego, oficjalnego KPO, tylko kolejny dokument do dyskusji. Komisja Europejska nie otrzymała jeszcze oficjalnego Krajowego Planu Odbudowy z Polski - przekazała RMF FM rzeczniczka KE Marta Wieczorek.

Zdaniem eurodeputowanego Biedronia władze muszą albo złożyć w Brukseli do 3 maja właściwy, ostateczny dokument Krajowego Planu Odbudowy albo trzeba przesunąć na późniejszy termin posiedzenie Sejmu w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy (zasobów własnych UE). Jeżeli nie zapoznamy się z ostatecznym KPO złożonym do KE, to nie będziemy głosowali za ratyfikacją. Sugeruję zatem od razu pani marszałek aby przełożyła posiedzenie parlamentu - powiedział Biedroń.

Jak powiedział Biedroń Lewica musi mieć pewność, że pieniądze, które wynegocjowała są wpisane w ten Plan. Nie będzie zgody Lewicy na głosowanie w ciemno -mówi Biedroń.

Chodzi o to, żeby w KPO znalazł się zapis o mechanizmie monitoringu, a także środki np. na budowę mieszkań, czy szpitale powiatowe.

Zobacz również: Polska nie przesłała do Brukseli ostatecznego Krajowego Planu Odbudowy

Dodatkowe posiedzenie Sejmu we wtorek

Polsce w ramach funduszu należy się 23 mld euro w dotacjach oraz 34 mld euro pożyczek. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie Krajowego Planu Odbudowy oraz ratyfikacja decyzji unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej.

Wokół KPO i FO od kilku tygodni toczy się polityczna debata. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry jest bowiem przeciwko ratyfikacji, twierdząc, że pogłębi to integrację unijną i sprawi, że Polska będzie zmuszona spłacać długi np. Grecji i Włoch.

Szukając poparcia dla FO PiS zwrócił się do opozycji, a dokładniej do Lewicy. Klub wymógł na partii rządzącej wpisanie do KPO kilku postulatów, m.in. dodatkowych dotacji dla branż zagrożonych kryzysem i utworzenie komitetu monitorującego wydatku z funduszu. Ta decyzja wywołała jednak szał u reszty opozycji, Koalicja Obywatelska i PSL zarzucają Lewicy “zdradę", twierdząc, że PiS nie zrealizuje tych postulatów.