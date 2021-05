Rozumiem, że pozostaje w koalicji rządzącej, ale dzisiaj jest jedynym politykiem tej koalicji, który potrafi rozmawiać z nami jako reprezentantem opozycji – mówił w sobotę o współpracy z Jarosławem Gowinem szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej / Marek Zakrzewski / PAP

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pytany w sobotę na konferencji prasowej w Środzie Wielkopolskiej o jego współpracę z wicepremierem, liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem powiedział, że rozmawia z nim "bardzo często i nie jest to już pewnie żadną tajemnicą".



Rozmawialiśmy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy - część naszych pomysłów się tam znalazła. Rozmawialiśmy teraz w sprawie pomysłów tego Polskiego Ładu - i tu mamy wspólną oceną - nie wolno dożynać przedsiębiorców. I liczymy, że Porozumienie stanie razem z nami - a nie z PiS-em - w obronie polskich przedsiębiorców - mówił.



Jak dodał, "musimy obronić przedsiębiorców przed kolejną daniną, kolejnym podatkiem, który może wynieść - dla fryzjerki, dla mechanika, dla osoby prowadzącej kwiaciarnię, dla małego przedsiębiorcy w Środzie Wielkopolskiej - nawet 10 tys. zł rocznie. To ich zabije. To jest zarżnięcie małych firm. I liczę, że tutaj Porozumienie z Jarosławem Gowinem stanie w jednym szeregu z nami. My proponujemy inne rozwiązanie, proponujemy 2 lata bez nowych podatków, proponujemy dobrowolny ZUS, proponujemy mniej biurokracji" - wskazał.



Szef PSL zaznaczył, że Jarosław Gowin wypowiada się też z aprobatą o niektórych projektach, czy pomysłach proponowanych przez PSL.



Dobrze wypowiada się o moich pomysłach, o naszych pomysłach na ochronę zdrowia; przesunięciu 2 proc. składki rentowej i udziale akcyzy ze sprzedaży alkoholu i papierosów na rzecz leczenia pacjentów - to są nasze pomysły, słyszałem dobrą wypowiedź więc jesteśmy gotowi do współpracy (...) też podpisał się pod naszym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich i wierzę, że całe Porozumienie zagłosuje i wtedy będziemy mogli wyłonić prawdziwego RPO i liczymy na to - wskazał Kosiniak-Kamysz.



Szef PSL zaznaczył, że ma świadomość, że Jarosław Gowin pozostaje w koalicji rządzącej, ale - jak podkreślił - "dzisiaj jest jedynym politykiem tej koalicji, który potrafi rozmawiać z nami jako reprezentantami opozycji".



Kosiniak-Kamysz pytany na konferencji, czy byłby w stanie wyobrazić sobie w przyszłości wspólne listy wyborcze z Porozumieniem Jarosława Gowina podkreślił, że "wyobrażam sobie wspólny wybór Rzecznika Praw Obywatelskich i ta moja wyobraźnia sięga dzisiaj do takiego momentu - a co będzie dalej to zobaczymy" - zaznaczył szef PSL.