Czeka nas pochmurny i deszczowy początek tygodnia. Mieszkańcy zachodniej części kraju powinni uważać na burze. We wtorek pogoda ma się poprawić. Termometry pokażą tego dnia nawet 30 stopni C.

W nocy z poniedziałku na wtorek w niektórych miejscach mogą wystąpić mgły. / Pexels

Według prognoz, poniedziałek w przeważającej części kraju będzie pochmurny. Głównie na północy wystąpią opady deszczu. Na zachodzie kraju i w Tatrach synoptycy przewidują także burze z gradem.



"Opady deszczu będą chwilami o natężeniu silnym i ulewnym. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm, a gdzieniegdzie na Pomorzu Wschodnim, Mazurach i Podlasiu do 50 mm" - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C do 28 st. C, tylko na półwyspie Helskim około 22 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W czasie burz jego porywy mogą jednak wynieść do 80 km/h.

Noc z poniedziałku na wtorek również zapowiada się pochmurna. Może wystąpić deszcz, a na północnym wschodzie kraju burze. Według IMGW, prognozowana wysokość opadów w czasie burz wyniesie do 15 mm, a lokalnie do 20 mm.



Gdzieniegdzie może wystąpić również mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 13 st. C do 18 st. C, w rejonach podgórskich od 11 st. C do 12 st. C. Wiatr na ogół będzie słaby, w czasie burz jego porywy wyniosą 70 km/h.



Pogoda na wtorek

We wtorek chmur na niebie ma być znacznie mniej. Na północy jednak prognozowane jest duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu, ale lokalnie także burze.



Termometry pokażą od 25 st. C w rejonach podgórskich Karpat i miejscami na wybrzeżu do 30 st. C na Śląsku Dolnym i Opolskim.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 65 km/h.

Gdzie jest burza? Sprawdź aktualną mapę pogody

Gdzie pada?