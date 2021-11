Wieczorem i w nocy będą panować trudne warunki na drogach: mgły będą występować w niemal całym kraju. Będzie chłodno - maksymalnie do 5 stopni Celsjusza na północy. Na zachodzie kraju możliwe są opady deszczu i mżawka.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Mgły - lokalnie - mogą tworzyć się już wczesnym wieczorem.

W nocy gęste mgły wystąpią już w całym kraju. Widzialność może spaść do 100 metrów - podkreśla synoptyk Jakub Gawron z IMGW. W nocy będzie zimno. Od zera na południu do 5 stopni C. nad morzem. W kotlinach górskich temperatura może spaść nawet do minus 4 stopni C. - zaznaczył.

W nocy na zachodzie Polski możliwe będą słabe opady deszczu i mżawka - podał. Wiatr z kierunków wschodnich - prognozuje.



Mgły mogą występować jeszcze w niedzielę rano. W ciągu dnia- pochmurno ze słabymi opadami deszczu i raczej chłodno, od 5 stopni Celsjusza na północy do 9 stopni na południu.