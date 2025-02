Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i oblodzenie - to czeka nas w sobotę i niedzielę według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najbliższy weekend będzie pochmurny. Wystąpią też mgły - do 200 metrów - powodujące szadź. Drogi będą mokre i śliskie. W dzień będzie do 8 st. C., natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do -3 st. C.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Weekend pochmurny. IMGW wydał ostrzeżenia Choć odczuliśmy już pierwsze powiewy wiosny - do początku której zostało 20 dni - w ten weekend zimowe warunki dadzą się we znaki. W nocy z piątku na sobotę, głównie w północnej i zachodniej części kraju, będzie pochmurno oraz będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek poinformowała, że na południowym wschodzie lokalnie wystąpią silne zamglenia i mgły osadzające szadź. Temperatura wyniesie od -1 st. C, na północnym wschodzie, do -4 st. C. na południu. W sobotę w ciągu dnia wciąż będzie pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 1 st. C na północnym wschodzie, w centrum 4 st. C, a najcieplej - około 8 st. C - będzie na południu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniem w całej południowej Polsce. W północnej części kraju alerty dotyczą natomiast silnego wiatru. Ostrzeżenia obowiązują w sobotę od godz. 7:30 do niedzieli do godz. 7:30. Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem w sobotę, 1 marca / IMGW / Materiały prasowe W nocy z soboty na niedzielę, na południowym wschodzie i południu wystąpi zachmurzenie duże, oraz opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W niedzielę wciąż będzie pochmurno. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem na wschodzie i na południowym wschodzie. Temperatura wyniesie od 4 st. C na północnym wschodzie do 7 st. C na południowym zachodzie. Alerty przed oblodzeniem IMGW wydał tylko dla części Podkarpacia. Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem w niedzielę, 2 marca / IMGW / Materiały prasowe W marcu w końcu wiosenna pogoda Więcej dni słonecznych niż pochmurnych przewidują synoptycy w marcu. Ten miesiąc ma być ciepły i suchy. Pierwszy tydzień przyniesie temperaturę od -2 st. C w nocy do 13 st. C w ciągu dnia. Prognoza pogody na pierwszy tydzień marca 2025 / IMGW / Materiały prasowe Synoptycy IMGW podali, że w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie natomiast w zakresie normy wieloletniej. Aktualna prognoza pogody. Sprawdź mapy