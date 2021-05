Wtorek będzie słoneczny i pogodny w centrum kraju. Na północy i zachodzie Polski będzie padać deszcz. Tam również zagrzmi. Burzom może towarzyszyć grad i silne porywy wiatru. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg – prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jeszcze w nocy na północy kraju będzie przelotnie padać deszcz, a w woj. pomorskim i na pograniczach z woj. zachodniopomorskim i woj. kujawsko-pomorskim mogą wystąpić słabe burze. Jak powiedziała synoptyk Małgorzata Tomczuk, poza tymi okolicami będzie pogodnie.



We wtorek deszcz będzie padać w północno-zachodniej części kraju. Tam też może dochodzić do burz. Groźniejsze, jak wskazała Tomczuk, będą te, które występować będą od północnych krańców Wielkopolski, Kujaw po wschodnią część Pomorza. Niewykluczone, że towarzyszyć im będzie grad, wiatr w porywach do 60 km/h i opady deszczu do 20-25 mm.



Reszta kraju będzie pogodniejsza. W Tatrach natomiast nadal będzie padał śnieg. Obecnie leży tam ok. pół metra śniegu. Spodziewamy się, że będzie padał co najmniej do środy - wyjaśniła synoptyk.



Będzie dość chłodno. Termometry w kraju pokażą do 18 stopni Celsjusza.